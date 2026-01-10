Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के कोनूर से एक दिल दहला देने वाली घटना की खबर सामने आई है. यहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड और दो साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. जानिए क्या है पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

39 साल की अल्लदा नागराजू और 36 साल की रम्या ने 8 साल पहले शादी की थी. उनके दो बेटे हैं और वे कुछ साल पहले विशाखापत्तनम आए और मदुरवाड़ा इलाके में रहने लगे. नागराजू एक प्राइवेट गार्ड के तौर पर काम करते हैं. उनकी श्रीकाकुलम जिले के टेक्काली के 31 साल की वसंत राव से दोस्ती हो गई. वसंत राव विशाखापत्तनम के कांचेरपालम धर्म नगर में रहते हैं.

वसंत राव के नागराजू के घर बार-बार आने के दौरान रम्या के साथ विवाहेतर संबंध बन गए. कुछ महीने बाद नागराजू ने इस पर ध्यान दिया और अपनी पत्नी को डांटा, लेकिन रम्या का व्यवहार नहीं बदला और उसने अपने बॉयफ्रेंड वसंतराव के साथ अपने पति की हत्या करने का फैसला किया और वसंत राव को बताया.

नागराजू को मारने की इच्छा रखने वाले वसंत राव की अय्यप्पन के लिए माला पहनने के दौरान राम बाबू और पांडु नाम के दो लोगों से दोस्ती हो गई. उस समय उन्होंने नागराजू को मारने की योजना बताई. इसके बाद तीनों ने अय्यप्पन माला उतारने के बाद नागराजू की हत्या करने का फैसला किया.

दोस्त ने शराब पीने के लिए बुलाया

हत्या के लिए रम्या और वसंत राव ने उन्हें 50 हजार रुपये दिए. योजना के अनुसार, अय्यप्पन माला पहनने के बाद सबरीमाला जाने के बाद वसंत राव ने नागराजू को शराब पीने के लिए बुलाया. इससे पहले वसंत राव ने एक होटल में एक कमरा बुक किया और उन्हें वहां ले गए और सभी ने शराब पी.

ज्यादा शराब पीने के बाद नशे में धुत नागराजू को सभी ने मिलकर तकिए से मुंह ढककर दम घोंटकर मार डाला. बाद में एक किराए की बाइक ली गई और नागराजू के शव को होटल के कमरे से बाइक पर ले जाया गया और तिम्मापुरम इलाके में एक सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक दिया गया.

सेल फोन टावर से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

नागराजू को मारने की इच्छा रखने वाली रम्या सहित चार अपराधियों ने पुलिस से बचने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए. हाल ही में, पुलिस सेल फोन टावर सिग्नल के आधार पर आरोपियों का विवरण एकत्र कर रही है.

हत्या के दिन, रम्या और वसंत राव ने पूरे दिन अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने संदेह से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए. नागराजू की हत्या के बाद, रम्या बी.एम. पालम पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति लापता हैं और वह शराब के आदी थे और घर से सोने के गहने भी ले गए थे.

एक अलग कमरा लेकर एक साथ रह रही थी रम्या

पुलिस, जो रम्या और वसंत राव के बीच अवैध संबंध के बारे में जानती थी, ने जांच की और नागराजू की मृत्यु के बाद, रम्या और वसंत राव एक अलग कमरा किराए पर लेकर एक साथ रह रहे थे, इसलिए पुलिस को रम्या पर संदेह हुआ और उन्होंने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी.

टेलीफोन कॉल डेटा के आधार पर जांच करने पर सच्चाई सामने आई. इसके बाद, पुलिस ने रम्या, वसंत राव, राम बाबू और पांडु को गिरफ्तार कर लिया. उनकी दी गई जानकारी के आधार पर, नागराजू का शव एक सुनसान इलाके से बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.