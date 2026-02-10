Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां विलासितापूर्ण जीवन जीने की चाह में एक पढ़ा-लिखा युवक डकैती की राह पर उतर आया. आरोपी युवक की पहचान 27 साल के अच्ची महेश रेड्डी उर्फ सनी के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, सनी अब तक विशाखापत्तनम और आसपास के इलाकों में करीब 60 से ज्यादा डकैतियों को अंजाम दे चुका है.

पुलिस कई महीनों से आरोपी की तलाश कर रही थी. लगातार मिल रही चोरी और सेंधमारी की शिकायतों के बाद आखिरकार पुलिस ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी रात के समय वारदातों को अंजाम देता था और मुख्य रूप से गहने व नकदी चोरी करता था.

आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ चुना अपराध का रास्ता

जांच में सामने आया कि सनी स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) है और हैदराबाद की एक नामी आईटी कंपनी में काम कर चुका है. हालांकि, आईटी कंपनी से मिलने वाली सैलरी से वह अपनी मनचाही लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहा था. इसी वजह से उसने आसानी से पैसा कमाने के लिए डकैती को अपना जरिया बना लिया.

सनी मूल रूप से काकीनाडा का रहने वाला था और वर्तमान में विशाखापत्तनम के माधवधारा इलाके में रह रहा था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पढ़ाई और अच्छी नौकरी के बावजूद अपराध की राह पर उतरना उनके लिए भी हैरान करने वाला है.

बीएमडब्ल्यू कार और विदेशी यात्राओं का शौक

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सनी को महंगी गाड़ियों और विदेश यात्रा का शौक था. उसके पास एक लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार थी, जिसे उसने चोरी के पैसों से खरीदा था. अपने शौक पूरे करने के लिए वह लगातार चोरी और डकैती करता रहा.

सनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 26 चोरी और डकैती के मामलों का खुलासा किया है. जांच में पता चला कि इन मामलों में कुल 24.66 लाख रुपये की संपत्ति चोरी की गई थी, जिसमें 1084 ग्राम सोना, 6400 ग्राम से अधिक चांदी और 40,500 रुपये नकद शामिल हैं.

पुलिस ने आरोपी के पास से 699 ग्राम सोने के गहने, करीब 3.8 किलो चांदी के गहने, चोरी के पैसों से खरीदी गई बीएमडब्ल्यू कार, बिना नंबर की स्कूटर और वारदात में इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए हैं. कुल बरामद संपत्ति की कीमत करीब 15.63 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुलिस कर रही आगे की जांच

फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसने और किन-किन जगहों पर वारदातों को अंजाम दिया है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और मामलों का खुलासा हो सकता है.