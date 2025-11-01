हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; CM नायडू ने जताया दुख

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; CM नायडू ने जताया दुख

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी पर भगदड़ मचने से 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है. सीएम नायडू ने शोक जताया और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 01 Nov 2025 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को एकादशी के अवसर पर बड़ी भगदड़ मच गई. इस हादसे में 9 लोगों के मौत हो गई है, जबकि कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं.

जानकारी के अनुसार, कार्तिक मास के चलते मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे. भक्तों की भीड़ इतनी अधिक हो गई कि स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सका. अचानक धक्का-मुक्की शुरू होने से भगदड़ मच गई. लोग एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगे जिससे अफरातफरी फैल गई. राहत और बचाव कार्य जारी है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, “काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है. श्रद्धालुओं की मौत हृदयविदारक है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं.” उन्होंने अधिकारियों को घायलों के इलाज के लिए तुरंत और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी करने को कहा है. राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

आंध्र प्रदेश के CMO ने दी ये जानकारी

आंध्र प्रदेश CMO की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “यह घटना एकादशी के मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने के कारण हुई. पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर हैं, स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं.”

राज्य के कृषि मंत्री के. अचन्नायडू तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मंदिर अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर घटना की जानकारी ली और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की.

मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी और घटना की विस्तृत जांच कराई जाएगी. फिलहाल अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी संभावित अफरा-तफरी को रोका जा सके.

Published at : 01 Nov 2025 12:40 PM (IST)
