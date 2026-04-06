‘खवातीन विंग’ का खतरनाक प्लान बेनकाब, 6 राज्यों में छापा, आतंकी नेटवर्क से जुड़े 12 गिरफ्तार

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें ‘अल मलिक इस्लामिक यूथ’ नाम के संगठन के अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. इस केस में देश के अलग-अलग राज्यों से 12 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं.

आंध्र प्रदेश पुलिस की जांच में सामने आया है कि ‘अल मलिक इस्लामिक यूथ’ संगठन के कथित तौर पर आतंकी संगठनों ISIS और AQIS से जुड़े होने के गंभीर संकेत मिले हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इस नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की भूमिका बताई जा रही है, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे.

महिला विंग ‘खवातीन’ बनाने की साजिश

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस नेटवर्क के तहत एक खास महिला विंग ‘खवातीन’ बनाने की योजना थी. पुलिस के अनुसार, इस विंग का नेतृत्व कथित रूप से सईदा बेगम कर रही थी, जो हैदराबाद की रहने वाली बताई जा रही है. आरोप है कि इस महिला विंग के जरिए नई भर्तियों को तैयार और प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई थी.

खतरनाक ट्रेनिंग की तैयारी

अधिकारियों के मुताबिक, इस ट्रेनिंग में स्नाइपर राइफल चलाना, हथियारों का इस्तेमाल, ब्लैक पाउडर बम और आईईडी बनाने जैसे खतरनाक तरीकों को शामिल किया गया था. जांच एजेंसियों का कहना है कि इन गतिविधियों का मकसद देश में आतंक फैलाना और खास समुदायों को निशाना बनाना था.

6 राज्यों से 12 संदिग्ध गिरफ्तार

इस मामले में अब तक देश के छह राज्यों से कुल 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि इसके बाकी कनेक्शन और संभावित साजिशों का पता लगाया जा सके.

डिजिटल सबूतों के आधार पर कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई डिजिटल सबूत, सोशल मीडिया चैट और अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर की गई है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है और सभी आरोपों की पुष्टि अदालत में सबूतों के आधार पर ही होगी. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें. सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही हैं.

(इनपुट-शेख मोहसिन)