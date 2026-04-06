हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘खवातीन विंग’ का खतरनाक प्लान बेनकाब, 6 राज्यों में छापा, आतंकी नेटवर्क से जुड़े 12 गिरफ्तार

‘खवातीन विंग’ का खतरनाक प्लान बेनकाब, 6 राज्यों में छापा, आतंकी नेटवर्क से जुड़े 12 गिरफ्तार

Andhra Pradesh News:आंध्र प्रदेश पुलिस की जांच में ‘अल मलिक इस्लामिक यूथ’ संगठन के अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें ‘अल मलिक इस्लामिक यूथ’ नाम के संगठन के अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. इस केस में देश के अलग-अलग राज्यों से 12 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं.

आंध्र प्रदेश पुलिस की जांच में सामने आया है कि ‘अल मलिक इस्लामिक यूथ’ संगठन के कथित तौर पर आतंकी संगठनों ISIS और AQIS से जुड़े होने के गंभीर संकेत मिले हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इस नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की भूमिका बताई जा रही है, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे.

महिला विंग ‘खवातीन’ बनाने की साजिश

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस नेटवर्क के तहत एक खास महिला विंग ‘खवातीन’ बनाने की योजना थी. पुलिस के अनुसार, इस विंग का नेतृत्व कथित रूप से सईदा बेगम कर रही थी, जो हैदराबाद की रहने वाली बताई जा रही है. आरोप है कि इस महिला विंग के जरिए नई भर्तियों को तैयार और प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई थी.

खतरनाक ट्रेनिंग की तैयारी

अधिकारियों के मुताबिक, इस ट्रेनिंग में स्नाइपर राइफल चलाना, हथियारों का इस्तेमाल, ब्लैक पाउडर बम और आईईडी बनाने जैसे खतरनाक तरीकों को शामिल किया गया था. जांच एजेंसियों का कहना है कि इन गतिविधियों का मकसद देश में आतंक फैलाना और खास समुदायों को निशाना बनाना था.

6 राज्यों से 12 संदिग्ध गिरफ्तार

इस मामले में अब तक देश के छह राज्यों से कुल 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि इसके बाकी कनेक्शन और संभावित साजिशों का पता लगाया जा सके.

डिजिटल सबूतों के आधार पर कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई डिजिटल सबूत, सोशल मीडिया चैट और अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर की गई है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है और सभी आरोपों की पुष्टि अदालत में सबूतों के आधार पर ही होगी. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें. सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही हैं.

(इनपुट-शेख मोहसिन)

Published at : 06 Apr 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Al Malik Islamic Youth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘खवातीन विंग’ का खतरनाक प्लान बेनकाब, 6 राज्यों में छापा, आतंकी नेटवर्क से जुड़े 12 गिरफ्तार
‘खवातीन विंग’ का खतरनाक प्लान बेनकाब, 6 राज्यों में छापा, आतंकी नेटवर्क से जुड़े 12 गिरफ्तार
इंडिया
Explained: क्या असम में घटेंगे मुस्लिम विधायक? कैसे 30-35 से 20-22 सीटों तक सिमट सकता है प्रतिनिधित्व, एक्सपर्ट्स से समझें
क्या असम में घटेंगे मुस्लिम विधायक? 34 से 20 सीटों तक सिमटेगा प्रतिनिधित्व! एक्सपर्ट्स से समझें
इंडिया
'सिविल ड्रेस हो और अपनी पहचान भी छिपाएं...', गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से रेप मामले में SC ने SIT को क्यों दिया ऐसा सख्त आदेश?
'सिविल ड्रेस हो और अपनी पहचान भी छिपाएं...', गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से रेप मामले में SC ने SIT को क्यों दिया ऐसा सख्त आदेश?
इंडिया
नामांकन में बचे थे बस कुछ घंटे, बंगाल SIR में नाम कटने पर फटाफट SC पहुंचा कांग्रेस उम्मीदवार, जज ने EC को तुरंत दे दिया ये आदेश
नामांकन में बचे थे बस कुछ घंटे, बंगाल SIR में नाम कटने पर फटाफट SC पहुंचा कांग्रेस उम्मीदवार, जज ने EC को तुरंत दे दिया ये आदेश
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका , यूएस-इजरायल हमले में मारे गए IRGC इंटेलिजेंस चीफ
युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका , यूएस-इजरायल हमले में मारे गए IRGC इंटेलिजेंस चीफ
बिहार
Patna News: पटना रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदसलूकी, टॉयलेट जाने से रोका, नस्लीय टिप्पणी की
पटना रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदसलूकी, टॉयलेट से जाने रोका, नस्लीय टिप्पणी की
विश्व
पाकिस्तान में हफ्ते में 4 दिन काम, 50% WFH, बांग्लादेश में गैर-जरूरी यात्रा पर रोक, तेल संकट से कैसे निपट रहे भारत के पड़ोसी मुल्क?
PAK में 4 दिन काम, 50% WFH, बांग्लादेश में गैर-जरूरी यात्रा पर रोक, तेल संकट से कैसे निपट रहे भारत के पड़ोसी मुल्क?
आईपीएल 2026
एमएस धोनी की वापसी पर सस्पेंस खत्म! IPL 2026 में इस दिन खेलेंगे अपना पहला मैच
धोनी की वापसी पर सस्पेंस खत्म! IPL 2026 में इस दिन खेलेंगे अपना पहला मैच
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' ने बदली एक्टर की किस्मत, बोले- आदित्य धर ने स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भी रखी थी शर्त
'धुरंधर 2' ने बदली एक्टर की किस्मत, बोले- आदित्य धर ने स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भी रखी थी शर्त
इंडिया
Explained: क्या असम में घटेंगे मुस्लिम विधायक? कैसे 30-35 से 20-22 सीटों तक सिमट सकता है प्रतिनिधित्व, एक्सपर्ट्स से समझें
क्या असम में घटेंगे मुस्लिम विधायक? 34 से 20 सीटों तक सिमटेगा प्रतिनिधित्व! एक्सपर्ट्स से समझें
ब्यूटी
Home Pedicure Tips: घर पर ऐसे करें पेडिक्योर, एक भी रुपया नहीं होगा खर्च
घर पर ऐसे करें पेडिक्योर, एक भी रुपया नहीं होगा खर्च
शिक्षा
कमीशनखोरी रोकने के लिए यूपी बोर्ड का बड़ा कदम, स्कूलों में NCERT और सरकारी किताबें अनिवार्य
कमीशनखोरी रोकने के लिए यूपी बोर्ड का बड़ा कदम, स्कूलों में NCERT और सरकारी किताबें अनिवार्य
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget