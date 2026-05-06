Andhra Pradesh News: दहेज और बेटे की चाह ने ली जान! दो बेटियों की मां ने उठाए खौफनाक कदम

Andhra Pradesh Suicide Case: आंध्र प्रदेश अमरावती जिले के परतवाड़ा इलाके में एक दर्दनाक और चौंका देने वाली घटना घटी है, जहां एक विवाहित महिला ने आत्महत्या कर ली है. जानकारी के मुताबिक दो बेटियां होने के वजह से ससुराल वालों द्वारा विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था. इस मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने अपनी जान दे दी है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतका के भाई की शिकायत के आधार पर अचलपुर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की शुरुआती कारवाई में पति और ससुर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना

जानकारी के अनुसार, साजेदा आफरीन की शादी 2 अप्रैल 2017 को अचलपुर के सैयद जावेद सैयद साबिर से हुई थी. शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2020 में पहली और 2025 में दूसरी बेटी होने के बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया.

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आरोप है कि ससुराल वालों ने बेटा न होने के वजह से मृतका महिला को बार-बार ताने दिए जाते थे और उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था. धीरे-धीरे यह प्रताड़ना काफी हद तक बढ़ती गई.

धमकियां और लगातार दबाव

यह भी आरोप है कि ननद शगुफ्ता परवीन ने महिला को धमकी दी कि तुम्हें सिर्फ बेटियां ही होती हैं, इसलिए अब मैं अपने भाई की दूसरी शादी करवा दूंगी और उसे तलाक लेने के लिए मजबूर किया गया. लगातार मानसिक दबाव और अपमान से तंग आकर आखिरकार साजेदा आफरीन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

इस मामले में मृतक के भाई शेख वसीम मोहम्मद मोसीन की शिकायत पर अचलपुर पुलिस ने पति सैयद जावेद सैयद साबिर, सास शाहिस्ता खातून सैयद साबिर, ससुर सैयद रहीम, ननद शगुफ्ता परवीन अनवर खा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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