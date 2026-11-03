आंध्र प्रदेश में कथित शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेता और पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू को समन भेजा है. एजेंसी ने उन्हें 4 नवंबर को पूछताछ के लिए हैदराबाद स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने और बयान दर्ज कराने को कहा है. अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के कार्यकाल में शराब की ढुलाई के ठेके देने और उन्हें लागू करने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.

ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब एजेंसी इस मामले में पहले ही कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है. करीब नौ महीने पहले शराब की ढुलाई से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के मामले में पूर्व मंत्री करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव के बेटे करुमुरी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 18 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

जून में पांच ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

इस मामले में ईडी के हैदराबाद कार्यालय ने 11 जून को पीएमएलए के तहत हैदराबाद में पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था. इनमें करुमुरी सुनील कुमार, उनके पिता, आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व आईटी सलाहकार और कथित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) के पूर्व प्रबंध निदेशक डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी, विजया नरसिम्हा रेड्डी और वल्लू संदीप से जुड़े ठिकाने शामिल थे.

तलाशी के दौरान एजेंसी ने एक लग्जरी कार, 94.5 लाख रुपये की महंगी घड़ियां और बेहिसाब नकदी जब्त की थी. इसके अलावा संदिग्ध संयुक्त उद्यम समझौतों, नकद लेनदेन और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए थे. इसी दिन ईडी ने केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी और डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी को भी गिरफ्तार किया था.

सरकारी खजाने को 195.33 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप

ईडी ने यह मामला आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू किया था. यह प्राथमिकी राज्य सरकार के सतर्कता विभाग के अतिरिक्त सचिव की शिकायत पर दर्ज की गई थी. इसमें शराब की ढुलाई के ठेकों में कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 195.33 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप लगाया गया है.

जांच में ईडी ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) की शराब ढुलाई से जुड़ी निविदा की शर्तों में जानबूझकर बदलाव किए गए. ऐसा चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया. इनमें सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएससीएसपीएल) और बाद में प्रसाद ट्रांसपोर्ट्स शामिल थीं. एजेंसी के मुताबिक, ये कंपनियां केवल सामने से ठेका लेने वाली इकाइयों के तौर पर काम कर रही थीं, जबकि वास्तविक कामकाज और आर्थिक नियंत्रण कुछ प्रभावशाली लोगों के पास था.

तय दर से ज्यादा पर दिए गए ढुलाई के ठेके

ईडी की जांच के मुताबिक, शराब के परिवहन से अवैध कमाई करने के लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था. केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी, तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी और अंजनी कुमार ने डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी के साथ मिलकर कथित तौर पर शराब ढुलाई के ठेके तय दरों से काफी ज्यादा कीमत पर हासिल किए.

एजेंसी का आरोप है कि एसएससीएसपीएल का इस्तेमाल निविदा प्रक्रिया में शामिल होने और ठेका हासिल करने के लिए एक मुखौटा कंपनी के तौर पर किया गया. जबकि ढुलाई का वास्तविक कामकाज तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी उर्फ किरण कुमार और उनके सहयोगी करते थे. ईडी के अनुसार, ये सभी केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी उर्फ राज के निर्देश और नियंत्रण में काम कर रहे थे.

19.68 रुपये से बढ़ाकर 35.57 रुपये किया गया ढुलाई का रेट

ईडी ने अपनी जांच में दावा किया कि शराब की ढुलाई की दरों में कृत्रिम रूप से बढ़ोतरी की गई. पहले जिला स्तर पर प्रति कार्टन बॉक्स ढुलाई की औसत दर करीब 19.68 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 35.57 रुपये तक कर दिया गया. एजेंसी के मुताबिक, इस बदलाव से कथित शराब सिंडिकेट को बड़े पैमाने पर अवैध मुनाफा हुआ. जांच में यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क ने ढुलाई के उप-ठेके स्थानीय राजनीतिक नेताओं और उनसे जुड़े लोगों व कंपनियों को भी दिए. ईडी का आरोप है कि इस व्यवस्था के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और अवैध कमाई का रास्ता तैयार किया गया.

पूर्व आईटी सलाहकार और निगम के पूर्व एमडी पर गंभीर आरोप

ईडी ने केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी को शराब ढुलाई के ठेकों में कथित गड़बड़ी की साजिश का मुख्य सूत्रधार बताया है. एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व आईटी सलाहकार के रूप में अपने राजनीतिक प्रभाव और पद का इस्तेमाल कर तत्कालीन एपीएसबीसीएल प्रबंध निदेशक डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कथित साजिश रची.

वहीं, डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने निगम की पहले से लागू जिला स्तर की विकेंद्रीकृत परिवहन व्यवस्था को खत्म कर पूरे राज्य के लिए एक केंद्रीकृत नीति लागू कर दी. पहले शराब की ढुलाई का काम जिला समितियों के माध्यम से होता था. ईडी के अनुसार, इस व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने सरकार को गलत और भ्रामक सिफारिशें दीं, जबकि जिन समस्याओं का हवाला दिया गया, वे या तो मौजूद नहीं थीं या पहले से लागू व्यवस्था के तहत सुलझाई जा चुकी थीं.

बिना सरकारी मंजूरी ठेकों को बार-बार दिया गया विस्तार

ईडी का आरोप है कि डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी ने सरकार से जरूरी मंजूरी लिए बिना ही नई केंद्रीकृत परिवहन नीति लागू कर दी. इतना ही नहीं, एसएससीएसपीएल को दिए गए ढुलाई के ठेकों की अवधि भी बार-बार बढ़ाई गई. यह विस्तार मूल अनुबंध की अवधि से काफी आगे तक किया गया, जबकि इसके लिए न तो सरकार की अनिवार्य मंजूरी ली गई और न ही संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई.

एजेंसी के मुताबिक, निविदा प्रक्रिया में कथित हेरफेर, ढुलाई की दरों में बढ़ोतरी और ठेकों को गैरकानूनी तरीके से विस्तार देने से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ. अब इसी मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू को 4 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. उनसे इस कथित शराब घोटाले से जुड़े पहलुओं पर सवाल किए जाएंगे.