Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के तनकल्लु कस्बे में सोमवार तड़के एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई. कल्लु पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हैरानी की बात यह रही कि यह वारदात उस समय हुई, जब मृतक पुलिस की हिरासत में था. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए.

मृतक की पहचान और पृष्ठभूमि

मृतक की पहचान रागीनेपल्ली गांव निवासी ईश्वरप्पा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, इसी महीने की पहली तारीख को ईश्वरप्पा हरि नामक व्यक्ति की पत्नी के साथ कहीं चला गया था. इस मामले को लेकर हरि ने अपनेकल्लु पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने ईश्वरप्पा की तलाश शुरू की.

रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि ईश्वरप्पा गुडूर इलाके में है. इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर ईश्वरप्पा और हरि की पत्नी को हिरासत में ले लिया. आगे की पूछताछ के लिए सोमवार तड़के दोनों को पुलिस वाहन से अपनेकल्लु पुलिस स्टेशन लाया जा रहा था.

पुलिस स्टेशन के सामने अचानक हमला

जैसे ही ईश्वरप्पा पुलिस वाहन से उतरकर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा, वहां पहले से घात लगाए बैठे हरि और उसके भाई चन्नाप्पा ने उस पर अचानक हमला कर दिया. दोनों ने अपने साथ लाई दरांती से ईश्वरप्पा पर ताबड़तोड़ वार किए. हमले में ईश्वरप्पा गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस के अनुसार, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण ईश्वरप्पा की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से घबराकर हरि की पत्नी वहां से फरार हो गई. पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस की मौजूदगी में हुई इस हत्या से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया. लोग पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है.