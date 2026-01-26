कहते हैं प्यार इंसान से उसकी जान तक कुर्बान करवा देता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कर्नूल में यही प्यार बदले की आग बन गया. जहां एक महिला ने उस औरत को खत्म करने की साजिश रच डाली, जिसने उसके प्रेमी से शादी कर ली थी. उसका मानना था, जो मेरा नहीं हो सका, वो किसी और का भी नहीं होना चाहिए.

इसी जुनून में उसने पहले एक सड़क हादसे की साजिश रची, फिर मदद के बहाने घायल महिला को ऑटो में बैठाया और रास्ते में उसके गले में इंजेक्शन लगा दिया. जब महिला को शक हुआ, तो उसने अपने पति को इसकी जानकारी दी. शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की और जो सच सामने आया, उसने सबको झकझोर कर रख दिया.

महिला पर क्या लगाए आरोप?

आरोप है कि महिला ने बदले की आग में प्रेमी की पत्नी को HIV से संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाया था. इसके बाद कर्नूल शहर की यह सनसनीखेज वारदात पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है. दरअसल, कर्नूल शहर के रहने वाले डॉ. करुणाकर, जो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, और उनकी पत्नी डॉ. श्रावणी भी उसी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इससे पहले डॉ. करुणाकर की जान-पहचान उसी कॉलेज में काम करने वाली नर्स वसुंधरा से हुई थी. यह जान-पहचान धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

हालांकि, बाद में करुणाकर ने डॉ. श्रावणी से शादी कर ली. यहीं से वसुंधरा के दिल में गुस्सा और बदले की भावना पनपने लगी. डॉ. करुणाकर को पाने में नाकाम रही वसुंधरा ने एक खौफनाक साजिश रची. उसने सोचा कि या तो वह श्रावणी को करुणाकर से दूर कर दें या खुद उसके और करीब पहुंच जाए. इसी दौरान उसने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राजू वेड्स रामभाई से प्रेरणा ली, जिसमें नाखुश पिता अपनी बेटी को HIV का इंजेक्शन लगवा देता है.

हिंदी फिल्म से प्रेरणा लेकर वसुंधरा ने रची साजिश

इसके बाद, वसुंधरा के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, अगर श्रावणी को HIV हो गया, तो उसका पति उससे दूरी बना लेगा और करुणाकर वापस उसी के पास आ जाएगा. यहीं से उसने एक खौफनाक साजिश रच दी.

अपनी योजना के तहत, 9 जनवरी, 2026 को वसुंधरा ने अपने दोस्त ज्योति और उसके बच्चों यशवंत और श्रुति की मदद से हमला किया. दोपहर के समय, जब डॉ. श्रावणी अस्पताल से स्कूटी पर घर लौट रही थीं, तभी KC कैनाल के पास जानबूझकर एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. श्रावणी सड़क पर गिर पड़ीं. मददगार बनने का नाटक करते हुए वसुंधरा और उसके साथियों ने उन्हें ऑटो रिक्शा में बैठाया, लेकिन अस्पताल ले जाने के बहाने रास्ते में ही ऑटो के अंदर उनके गले में इंजेक्शन लगा दिया गया. श्रावणी को शक हुआ और उन्होंने तुरंत अपने पति करुणाकर को इसकी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की शुरू

डॉ. करुणाकर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. पुलिस के मुताबिक, तेलंगाना के बीचुपल्ली की रहने वाली वसुंधरा की पहले से ही डॉ. करुणाकर से जान-पहचान थी. उनसे शादी न हो पाने के कारण वह बदले की भावना से भरी हुई थी.

GGH अस्पताल में अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर वसुंधरा ने HIV संक्रमित खून हासिल किया. 9 जनवरी, 2026 को उसने साजिश के तहत हादसा कराया और मदद के बहाने ऑटो में इंजेक्शन लगा दिया. DSP बाबू प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि CCTV फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर वसुंधरा, उसकी दोस्त ज्योति और उसके दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पीड़िता फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में इलाज करा रही है.

पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

जहां प्यार में लोग जान तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कर्नूल की वसुंधरा ने प्यार न मिलने के गुस्से में एक मासूम महिला की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की. HIV का इंजेक्शन देकर उसके पति को पाने की उम्मीद रखने वाली वसुंधरा आखिरकार खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई. यह घटना एक बार फिर साबित करती है, गुस्सा और बदला इंसान को सिर्फ तबाही और जेल तक ही ले जाता है. फिलहाल, यह सनसनीखेज मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है.

