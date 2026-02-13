हॉस्टल में सोते वक्त लड़कियों पर चूहों का हमला, 12 छात्राओं को काटा, खिड़कियों पर नहीं हैं शीशे

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश में एक और गवर्नमेंट हॉस्टल में छात्रों को चूहों के काटने की घटना से हड़कंप मच गया है. एनटीआर जिले के ए.कोंडूर मंडल केंद्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) में यह घटना हुई. बुधवार (11 फरवरी) की रात हॉस्टल में छात्राएं सो रही थीं, तभी खिड़कियों से अंदर आए चूहों ने उन पर हमला कर दिया. सातवीं क्लास में पढ़ने वाली कावूरी कलावती, मल्लादी श्यामला, चिमटा लक्ष्मीप्रसन्ना, वी. स्नेहा, एम. रजनी सहित कुल 12 लड़कियों को चूहों ने काटा.

इस बात को बाहर न आने देने के लिए केजीबीवी अधिकारियों ने पहले इसे गुप्त रखने की कोशिश की. हालांकि, गुरुवार सुबह चूहों के काटने से पीड़ित लड़कियों को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले जाया गया, जिससे मामला सामने आया. जानकारी मिलने पर एमआरओ एन. अरविंद, एमपीडीओ बी. श्रीनिवास राव, जीसीडीओ विश्वभारती ने तुरंत कस्फूर्बा गांधी स्कूल, हॉस्टल का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की. छात्रों से बयान लेने के साथ-साथ उनके लिए बेहतर चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए.

चूहों के हमले से हॉस्टल की लापरवाही सामने आई

माता-पिता आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्टल में सो रहे छात्रों को चूहों का काटना केजीबीवी में सुविधाओं की कमी और कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता है. छात्रों का कहना है कि हॉस्टल की खिड़कियां ठीक नहीं होने के कारण चूहे अंदर आए. आपात स्थिति में छात्रों को इलाज प्रदान करने के लिए एएनएम का पद पिछले एक साल से यहां खाली है. इसका मतलब है कि अगर छात्र अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें तुरंत इलाज प्रदान करने का कोई अवसर नहीं है, छात्रों के माता-पिता ने गंभीर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल भी इसी तरह चूहे हॉस्टल में आए थे.

स्वास्थ्य मंत्री ने इलाज और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए

इस घटना पर एपी स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लड़कियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की और इलाज का विवरण जाना. उन्होंने अधिकारियों को छात्रों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार के हॉस्टल में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.