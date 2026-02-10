Andhra Pradesh Suicide News: आंध्र प्रदेश से एक बेहद ही दुखद घटना की खबर सामने आई है, यहां एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी बेटी के जन्मदिन का केक खरीदने के लिए पैसे की कमी के कारण आत्महत्या कर ली, जिससे गहरा दुख हुआ है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

आंध्र प्रदेश के रामसमुद्रम के रहने वाले सुब्रमण्यम 36 साल के थे, जो राज्य सचिवालय में सहायक के रूप में काम करते थे. पिछले साल जुलाई में उनका तबादला बी. कोथाकोटा नगर पंचायत के कार्यालय में कर दिया गया था. इस बीच सुब्रमण्यम की पत्नी सौम्या और दो बेटियां ऐश्वर्या और हिंदवी हैं. उनका परिवार रामसमुद्रम बाईपास रोड पर रहता था.

शाम में केक लाने का किया था वादा

इस बीच 8 फरवरी को रविवार होने के कारण सुब्रमण्यम अपने परिवार के साथ कर्नाटक के नागरेट्टी गांव में अपनी सास के घर गए थे. कल (9 फरवरी) को उनकी बड़ी बेटी ऐश्वर्या का चौथा जन्मदिन था, जिसके लिए तैयारियां की गई थीं. इस बीच सुबह 7 बजे नागरेट्टी गांव से बी. गोथाकोट कार्यालय के लिए रवाना हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि वह शाम को घर लौटते समय केक खरीदेंगे. इसलिए उनकी बेटी ऐश्वर्या उत्सुकता से इंतजार कर रही थी.

लेकिन सुबह 7.50 बजे सुब्रमण्यम ने रामसमुद्रम में अपनी मां नीलमम्मा को फोन किया. उस समय उन्होंने भारी आवाज में बात की. जब मां ने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कुछ कहकर बात टाल दी. उसी समय सुब्रमण्यम गंभीर वित्तीय संकट में फंस गए, जिसके कारण उनके पास बच्चे का जन्मदिन का केक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. इसलिए उन्होंने अपनी मां को फोन किया और बात की.

घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की

नीलमम्मा, जिन्होंने अपने बेटे की बातों में लड़खड़ाहट महसूस की. उसने तुरंत अपनी बहू सौम्या से संपर्क किया और उसे बात बताई. सुबह 8 बजे सुब्रमण्यम को लगातार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इस स्थिति में सौम्या ने सुब्रमण्यम के सेलफोन पर एक मैसेज टाइप किया.

उसमें सुब्रमण्यम ने लिखा, "मैं तुम्हें और बच्चों को नर्क देकर जा रहा हूं. मुझे माफ करना." लेकिन उन्होंने इस मैसेज को भेजे बिना ड्राफ्ट में रखा. इस बीच सुब्रमण्यम ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जब वह गांव से घर लौटा तो वह लंबे समय तक बाहर नहीं आया, जिससे पड़ोसियों को संदेह हुआ और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया तब उन्हें पता चला कि सुब्रमण्यम ने आत्महत्या कर ली है. इस संबंध में जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

(आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. यदि आप तनावग्रस्त हैं या आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, तो परामर्श के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: स्नेहा आत्महत्या रोकथाम सहायता केंद्र - 044 -24640050, राज्य आत्महत्या रोकथाम सहायता केंद्र - 104, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन – 1800 599 0019)