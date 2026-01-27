हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिरयानी में मिलाई नींद की गोलियां, फिर बेलन से किए वार... पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर की पति की हत्या

बिरयानी में मिलाई नींद की गोलियां, फिर बेलन से किए वार... पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर की पति की हत्या

Andhra Pradesh News: गुंटूर में पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर बेलन से पति की हत्या कर दी. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है.

By : तेलगू डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Jan 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने पति की हत्या की साजिश रची. पुलिस ने पुष्टि की है कि लक्ष्मीमाधुरी ने अपने बॉयफ्रेंड गोपी और उसके दोस्त सुरेश के साथ मिलकर अपने पति, प्याज व्यापारी लोकम शिवनागराजू की हत्या की. घटना की जानकारी गुंटूर एसपी वकुल जिंदल ने सोमवार को जिला पुलिस कार्यालय में मीडिया को दी.

गुंटूर एसपी के दी गई जानकारी के मुताबिक, चिलुवुरु के प्याज व्यापारी लोकम शिवनागराजू की शादी 2007 में लक्ष्मीमाधुरी से हुई थी. उनके दो बेटे हैं. अतीत में, लक्ष्मीमाधुरी विजयवाड़ा में एक थिएटर टिकट काउंटर पर काम करती थी. उस समय सत्तेनपल्ली के गोपी से हुई जान-पहचान अवैध संबंध में बदल गई. दूसरी ओर, उसने अपने पति को नीची नज़र से देखा और उसका व्यवसाय बंद करवा दिया. उसने अपने पति को हैदराबाद में यात्रा करने वाले बॉयफ्रेंड गोपी के पास नौकरी के लिए भेजा.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि कुछ समय बाद, नागराजू हैदराबाद से अपने गृहनगर लौट आया. पत्नी के व्यवहार से नाखुश होकर उसने उसे फटकारा. इससे विवाद हुआ और झगड़े हुए. लक्ष्मीमाधुरी ने सोचा कि उसके पति शिवनागराजू घर से ही व्यवसाय कर रहे थे, इसलिए गोपी से मिलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था और उसे उससे छुटकारा पाना चाहिए.


बिरयानी में मिलाई नींद की गोलियां, फिर बेलन से किए वार... पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर की पति की हत्या

बेलन से पीट-पीटकर मार डाला

आरोपी लक्ष्मी माधुरी ने अपने पति शिवनागराजू के परेशान किए जाने की बात अपने बॉयफ्रेंड गोपी को बताई, जिसके बाद दोनों ने हत्या की साजिश रची. इसके लिए, गोपी ने अपने दोस्त कम्भमपाटी सुरेश (आरएमपी) से नींद की गोलियां लीं और माधुरी को दीं. एक पक्के प्लान के मुताबिक, इस महीने की 18 तारीख को माधुरी ने नींद की गोलियों को पीसकर बिरयानी में मिलाकर अपने पति को खिलाया. शिवनागराजू के नींद में जाने के बाद, आरोपियों ने उसके हाथ-पैर पकड़े और छाती पर बेलन से जोर से वार किया, जिससे उसकी जान चली गई.


बिरयानी में मिलाई नींद की गोलियां, फिर बेलन से किए वार... पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर की पति की हत्या

बॉयफ्रेंड गोपी के साथ दोस्त सुरेश भी गिरफ्तार

हत्या के बाद, आरोपी ने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसके पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. हालांकि, पुलिस ने मृतक के कान से खून आते देखा और मौत को संदिग्ध मानते हुए मामला दर्ज कर लिया. प्रारंभिक तौर पर शव पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छाती की हड्डियां टूटी हुई पाई गईं, जिससे हत्या का मामला सामने आया. पुलिस ने अपनी शैली में जांच की, जिसके बाद लक्ष्मीमाधुरी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. एसपी वकुल जिंदल ने स्पष्ट किया कि उसकी दी गई जानकारी के साथ, बॉयफ्रेंड गोपी के साथ-साथ उसके दोस्त सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

Published at : 27 Jan 2026 04:37 PM (IST)
Andhra Pradesh News Guntur News
