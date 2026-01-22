Andhra Pradesh Crime News: आंध्र प्रदेश के चिलुवुरु गांव में एक महिला ने अपने पति की अत्यंत क्रूरता से हत्या की और उसके बाद बिना किसी पछतावे के पूरी रात अश्लील वीडियो देखी. यह घटना न केवल इलाके में बल्कि पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली साबित हुई.

चिलुवुरु गांव के लोकम शिवनागराजू प्याज का व्यापार करते थे और अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनकी शादी 2007 में लक्ष्मी माधुरी से हुई थी. उनके दो बेटे हैं. आर्थिक जरूरतों के लिए माधुरी विजयवाड़ा के एक सिनेमा थिएटर में टिकट काउंटर पर काम करने लगी.

पति को हैदराबाद भेजने की योजना बनाई

बता दें कि उस समय सत्तेनपल्ली के गोपी नाम के एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई. यह विवाहेतर संबंध में बदल गया. माधुरी ने अपने पति के व्यापार को बंद करवाने और उसे हैदराबाद नौकरी पर भेजने की योजना बनाई, ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले समय बिता सके।

बिरयानी में नींद की गोलियां मिलाई

माधुरी ने सोचा कि घर पर रहने वाला पति उसके रिश्ते में बाधा बन रहा है. उसने अपने बॉयफ्रेंड गोपी के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रची. इस महीने की 18 तारीख को उसने घर पर बिरयानी बनाई. उसने उसमें करीब 20 नींद की गोलियों का पाउडर मिलाकर मिला दिया. शिवनागाजू, जिसने वह बिरयानी खाई, बेहोश हो गया और सो गया.

पहले से तय योजना के अनुसार, रात 11.30 बजे गोपी उनके घर पहुंचा. गोपी ने सोते हुए नागराजू की छाती पर बैठकर उसे दबाया, जबकि माधुरी ने एक तकिया उसके नाक और मुंह पर रखकर उसे सांस लेने से रोका. कुछ देर बाद गोपी ने पुष्टि की कि नागराजू की मौत हो गई है और वहां से भाग गया.

हत्या के बाद नाटक करने लगी महिला

इस मामले में पुलिस को भी हैरान करने वाली बात माधुरी का व्यवहार था. उसने अपने पति की हत्या के बाद बिना किसी डर या दुख के व्यवहार किया. वह पूरी रात लाश के पास अकेली बैठी रही और अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखती रही. उसने सुबह चार बजे तक सामान्य रूप से समय बिताया. उसके बाद, उसने नकली आंसू बहाए और पड़ोसियों को बुलाया. उसने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसके पति को दिल का दौरा पड़ा और उसकी नींद में ही मौत हो गई.

दोस्तों का संदेह - सच्चाई सामने आई

सुबह अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते समय नागराजू के दोस्त वहां पहुंचे. उन्होंने देखा कि नागराजू के कान से खून आ रहा था और कान के पास चोट लगी थी. उन्होंने संदेह किया कि यह दिल का दौरा नहीं था, कुछ हुआ है और मृतक के पिता को बताया. सभी ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

नागराजू के पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया. तब असली बात सामने आई. यह पुष्टि की गई कि नागराजू की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं, बल्कि सांस लेने में कठिनाई के कारण हुई थी. यह भी पता चला कि छाती की हड्डियां भी टूटी हुई थीं. इसके बाद, जब पुलिस ने माधुरी से पूछताछ की, तो उसने अपने पापों को कबूल कर लिया.