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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया34 फीसदी पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर कोर्ट ने लगाया ब्रेक, चंद्रबाबू नायडू को तगड़ा झटका

34 फीसदी पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर कोर्ट ने लगाया ब्रेक, चंद्रबाबू नायडू को तगड़ा झटका

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 34 फीसदी आरक्षण देने वाले राज्य सरकार के दो आदेश रद्द कर दिए.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Oct 2026 02:34 PM (IST)
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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग को दिए गए 34 फीसदी आरक्षण से जुड़े राज्य सरकार के दो आदेशों को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की तय कानूनी सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए. अदालत के फैसले के बाद चंद्रबाबू नायडू सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि स्थानीय निकायों में  पिछड़ा वर्ग  आरक्षण बढ़ाना तेलुगु देशम पार्टी के 2024 के चुनावी वादों में शामिल था.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया है. अदालत ने चुनाव टालने की मांग को भी स्वीकार नहीं किया और निर्देश दिया कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए.

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नायडू सरकार ने अगस्त में किया था 34% आरक्षण का ऐलान

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 18 अगस्त को विधानसभा में स्थानीय निकाय चुनावों में  पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि ग्रामीण स्थानीय निकायों में  पिछड़ा वर्ग  को 34 फीसदी और शहरी स्थानीय निकायों में 33.33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. नायडू ने इसे  पिछड़ा वर्ग  समुदाय के साथ हुए अन्याय को ठीक करने की दिशा में कदम बताया था.

नायडू के मुताबिक, उनकी टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा कर रही है. उन्होंने कहा था कि  पिछड़ा वर्ग  आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि राज्य की आबादी में  पिछड़ा वर्ग  समुदाय की हिस्सेदारी 50.54 फीसदी है, इसलिए उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए.

कोर्ट में आरक्षण के आधार पर उठे थे सवाल

34 फीसदी आरक्षण को लेकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि एससी, एसटी और  पिछड़ा वर्ग  को मिलाकर कुल आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से ऊपर जा सकता है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि 34 फीसदी आरक्षण तय करने के लिए किस आंकड़े और आधार का इस्तेमाल किया गया.

राज्य सरकार ने अदालत में कहा था कि आरक्षण का आधार राज्य में कराया गया यूनिफाइड फैमिली सर्वे और  पिछड़ा वर्ग  समुदाय की आबादी से जुड़ा आंकड़ा है. सरकार के मुताबिक,  पिछड़ा वर्ग  आबादी करीब 50.42 फीसदी है और स्थानीय निकायों में उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए 34 फीसदी आरक्षण जरूरी था.

 पिछड़ा वर्ग संगठनों और विपक्ष की प्रतिक्रिया

34 फीसदी आरक्षण के फैसले को लेकर पहले से ही  पिछड़ा वर्ग  संगठनों के बीच अलग-अलग राय सामने आई थी. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज के अध्यक्ष वांगला एश्वरैया ने पहले कहा था कि यह आरक्षण कानूनी जांच की कसौटी पर टिकना मुश्किल हो सकता है और सरकार ने इसके बावजूद घोषणा की. वहीं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया था. पार्टी ने दावा किया था कि 34 फीसदी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है.

वार्ड परिसीमन को लेकर चुनाव टालने की मांग भी खारिज

हाईकोर्ट ने वाईएसआरसीपी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए स्थानीय निकाय चुनाव टालने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इसे चुनाव स्थगित करने का पर्याप्त आधार नहीं माना. अदालत के निर्देश के बाद अब अंतिम मतदाता सूची जारी करने और स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.

यह भी पढ़िएः CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष के कई प्लान, BJP बोली- भ्रम न फैलाएं

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 02:34 PM (IST)
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