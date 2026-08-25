आंध्रप्रदेश में एक परिवार के 5 लोगों की मौत, एक ही कमरे में मिले शव

आंध्र प्रदेश में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव कमरे में मिले हैं. इससे सामूहिक आत्महत्या का शक गहरा गया है. मामला मंगलवार (25 अगस्त) मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के पास बडेरा चौल्ट्री का है, यहां एक कमरे में एक ही परिवार के पांच सदस्य मृत पाए गए हैं. पुलिस ने बताया है कि मामला बेहद गंभीर है. आर्थिक तंगी के कारण सामूहिक आत्महत्या का हो सकता है.

मृतकों की पहचान आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले के बाथलापल्ली गांव के निवासियों के तौर पर हुई है. इनमें गोगुला आदिलक्ष्मी (50), मलेश्वरी (45), पी सुधाकर (36), श्रीदेवी (33) और मणिकंटा (15) के तौर पर हुई है.

पुलिस के मुताबिक, परिवार 20 अगस्त को ऑटो रिक्शन से इस तीर्थ स्थल पर पहुंचा था. उन्होंने लॉज कमरा नंबर 11 में स्टे किया था. वह सभी कई दिनों से कमरे के अंदर ही रह रहे थे. बाद में कमरे से तेज बदबू आने पर लॉज के कर्मचारियों ने पुलिस की सूचना दी.

दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई पुलिस

घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने सबसे पहले दरवाजा तोड़. इसमें बाथरूम के अंदर तीन महिलाओं के शव मिले. वहीं दो लोग छत के पंखे से लटके हुए थे. आत्मकुर के डीएसपी रामंजनेयुलु ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया है कि परिवार ने शायद गंभीर आर्थिक तंगी के कारण यह कदम उठाया था. परिवार में अकेले कमाने वाले सुधाकर ऑटो रिक्शा चलाकर पूरे घर का खर्च उठाते थे.

जांच में आगे जानकारी सामने आई है कि परिवार कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा था. पीटीआई की मानें तो परिवार के सभी पांच सदस्य, जिनमें सुधाकर, दो बड़ी बहनें, एक छोटा भाई और उनका भतीजा, लंबे वक्त से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से भी पीड़ित थे.

एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को बताया कि मंगलवार को यहां वड्डे सतरम में एक कमरे में एक ही परिवार के पांच सदस्य मृत पाए गए हैं. शुरुआती जांच में संकेत मिला है कि स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया होगा. पुलिस ने घटना की आगे जांच करने के लिए औपचारिक मामला दर्ज कर लिया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा.