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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआंध्र प्रदेश: जगन मोहन रेड्डी के दौरे पर हंगामा! महिला पुलिस अधिकारी को धमकी

आंध्र प्रदेश: जगन मोहन रेड्डी के दौरे पर हंगामा! महिला पुलिस अधिकारी को धमकी

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पूर्व मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी के दौरे के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी को कथित रूप से धमकाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने YSRCP नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 31 Jul 2026 07:45 PM (IST)
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आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के दौरे के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर धमकाने का मामला सामने आया है. इस घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. श्रीकाकुलम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) केवी महेश्वर रेड्डी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना गुरुवार को उस समय हुई जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जिले के दौरे पर थे.

पुलिस के अनुसार, जगन मोहन रेड्डी पूर्व मंत्री सीदिरी अप्पलाराजू के परिवार से मिलने जा रहे थे. इसी दौरान कुछ विपक्षी नेताओं ने ड्यूटी पर तैनात सब-इंस्पेक्टर एम प्रवल्लिका के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया. एसपी केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी को वास्तव में धमकाया गया था. उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी

एसपी ने बताया कि पुलिस इस मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है. घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी को धमकाना या उनके काम में बाधा डालना कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के दौरान कौन-कौन लोग शामिल थे और महिला अधिकारी को किस परिस्थिति में धमकाया गया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 31 Jul 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Jagan Mohan Reddy YSRCP
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