आंध्र प्रदेश: जगन मोहन रेड्डी के दौरे पर हंगामा! महिला पुलिस अधिकारी को धमकी

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के दौरे के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर धमकाने का मामला सामने आया है. इस घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. श्रीकाकुलम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) केवी महेश्वर रेड्डी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना गुरुवार को उस समय हुई जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जिले के दौरे पर थे.

पुलिस के अनुसार, जगन मोहन रेड्डी पूर्व मंत्री सीदिरी अप्पलाराजू के परिवार से मिलने जा रहे थे. इसी दौरान कुछ विपक्षी नेताओं ने ड्यूटी पर तैनात सब-इंस्पेक्टर एम प्रवल्लिका के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया. एसपी केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी को वास्तव में धमकाया गया था. उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

STORY | YSRCP leaders threatened woman police officer: Official



YSRCP leaders allegedly threatened a woman police officer on Thursday during former CM YS Jagan Mohan Reddy's visit to Srikakulam, a police official said on Friday.



Srikakulam Superintendent of Police KV Maheshwar… pic.twitter.com/wzzzBD9uBf — Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026

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केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी

एसपी ने बताया कि पुलिस इस मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है. घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी को धमकाना या उनके काम में बाधा डालना कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के दौरान कौन-कौन लोग शामिल थे और महिला अधिकारी को किस परिस्थिति में धमकाया गया.

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