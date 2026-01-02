Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के एलुरु ज़िले से सामने आई यह घटना समाज में आज भी मौजूद ऑनर क्राइम जैसी सोच की गंभीर तस्वीर पेश करती है. मुसुनुरु मंडल के रामनक्कापेटा गांव में लव मैरिज करने वाले एक जोड़े को उस समय हिंसा का सामना करना पड़ा, जब लड़की के परिजनों ने खुलेआम कानून को हाथ में ले लिया. दिनदहाड़े सड़क पर लड़के पर हमला किया गया, उसे खंभे से बांधा गया और लड़की को जबरन उठा ले जाया गया.

इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एलुरु के पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दोषियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की गई.

18 घंटे के अंदर लड़की को बचाया

एलुरु ज़िले के SP के आदेश के बाद मुसुनुरु पुलिस ने इस मामले को एक चुनौती के तौर पर लिया. तलाशी अभियान तेज़ करते हुए, उन्होंने सिर्फ़ 18 घंटे के अंदर अगवा की गई लड़की को सुरक्षित बचा लिया. पुलिस ने लड़के पर हमला करने और लड़की का अपहरण करने वाले आरोपियों की पहचान की, उन्हें गिरफ्तार किया और रिमांड पर भेज दिया.

क्या है पूरा मामला?

एलुरु ज़िले के मुसुनुरु मंडल के रामनक्कापेटा में लव मैरिज करने वाले जोड़े पर हमला और लड़की के अपहरण से ज़िले में हड़कंप मच गया. साई चंद और दुर्गा, जो आठ साल से एक-दूसरे से प्यार करते थे और मंडावल्ली मंडल के रहने वाले हैं, ने अपने परिवारों के उनके प्यार को स्वीकार न करने पर एक मंदिर में लव मैरिज कर ली. दुर्गा मुसुनुरु पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करती है. 23 दिसंबर को घर से निकले इस प्रेमी जोड़े ने पिछले हफ़्ते शादी कर ली. वे पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई कि उनके परिवारों से उनकी जान को खतरा है. यह प्रेमी जोड़ा रामनक्कापेटा में बस गया, जहाँ दुर्गा काम करती है. इसी सिलसिले में, लड़के ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

आरोपियों का पता लगाया और गिरफ्तार कर लिया

हालांकि, अपनी शादी के बारे में पता चलने पर लड़की के परिवार वाले गुरुवार, 1 जनवरी को रामनक्कापेटा पहुंचे और नवविवाहित जोड़े पर हमला कर दिया. उन्होंने लड़के पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया. यहीं नहीं रुके, उन्होंने साई चंद को एक खंभे से बांध दिया और उसे प्रताड़ित किया. इसके बाद, वे ज़बरदस्ती लड़की को ले गए और उसका अपहरण कर लिया.

साई चंद ने स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई. उसने शिकायत की कि उसकी पत्नी को उसके परिवार वाले अगवा करके ले गए हैं और मारपीट और अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. लगभग 18 घंटे के अंदर, उन्होंने आरोपियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. किडनैप की गई लड़की को बचा लिया गया.