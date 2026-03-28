इंस्टाग्राम वाले प्यार का खौफनाक अंत, 2 बच्चों की मां ने प्रेमी संग नहर में लगाई छलांग, हुई मौत

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के उंगुटूर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर हुई पहचान ने दो जिंदगियां खत्म कर दीं. इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और फिर यह रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि आखिरकार दोनों ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और दोनों परिवारों में मातम छा गया है.

बताया जा रहा है कि महिला पहले से शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने परिवार को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का फैसला किया. यही फैसला आगे चलकर दोनों की जिंदगी के लिए भारी पड़ गया और मामला बेहद दुखद अंत तक पहुंच गया.

क्या था पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, एलुरु जिले के उंगुटूर मंडल के नाचगुंटा गांव के पास रहने वाले मावुल्लैया की दो साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए काकुलम की रहने वाली रमा से पहचान हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया.

रमा पहले से शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे भी थे. इसके बावजूद वह अपने परिवार को छोड़कर मावुल्लैया के पास आ गई और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया. यहां तक कि दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब इस बात की जानकारी महिला के परिवार को हुई तो वे नाराज हो गए और उसे वापस अपने साथ ले गए.

नहर में कूदकर दी जान

परिवार के साथ जाने के बाद भी रमा अपने प्रेमी को नहीं भूल पाई और दोबारा उसके पास लौट आई. इसके बाद मावुल्लैया ने उसे उंगुटूर में एक जगह छिपाकर रखा. बताया जा रहा है कि 24 तारीख को मावुल्लैया ने अपने रिश्तेदार को फोन कर रमा के आने की जानकारी दी थी. इसके कुछ समय बाद दोनों ने नाचगुंटा नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली. पहले मावुल्लैया का शव मिला और बाद में तलाशी के दौरान रमा का शव भी बरामद कर लिया गया.

परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

इस घटना ने दोनों परिवारों को पूरी तरह तोड़ दिया है. मावुल्लैया के माता-पिता अपने बेटे की मौत से सदमे में हैं, वहीं रमा के दो छोटे बच्चे अब अपनी मां के बिना रह गए हैं. यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि सोशल मीडिया पर बने रिश्ते कभी-कभी कितना खतरनाक मोड़ ले सकते हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है.