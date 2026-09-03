1 गोली खाने के बाद गांव में मचा हड़कंप! 7 साल की बच्ची की मौत, 70 लोग बीमार

आंध्र प्रदेश के पोलावरम जिले के गोल्लागुप्पा गांव में मलेरिया से बचाव के लिए बांटी गई क्लोरोक्वीन की गोलियां खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए. घटना में 7 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि करीब 70 लोगों के बीमार होने की खबर है. इनमें 47 बच्चे शामिल हैं. कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. गांव में मेडिकल टीम भेजी गई है और मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार 2 सितंबर को गोल्लागुप्पा गांव के एक प्राथमिक स्कूल में 71 छात्रों को क्लोरोक्वीन की गोलियां दी गई थीं. गांव में मलेरिया के कई मामले सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर बच्चों को यह दवा दी गई थी. चिंतूर के सहायक आदिवासी कल्याण अधिकारी तुलसी दास के अनुसार, छात्रों को दोपहर करीब 3:30 बजे गोलियां दी गईं. जिला प्रशासन के मुताबिक, मंगलवार तक गांव में कम से कम छह लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए जा चुके थे.

घर पहुंचते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी

दवा लेने के बाद कई छात्रों को घर पहुंचने पर उल्टी और दूसरी परेशानियां होने लगीं. गोल्लागुप्पा गांव दूरदराज के इलाके में स्थित है, इसलिए वहां तुरंत एंबुलेंस पहुंचना मुश्किल था. ऐसे में अभिभावक बच्चों को ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से बांदिरेवु जंक्शन तक लेकर पहुंचे. वहां से मरीजों को लक्ष्मीपुरम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बाद में तेलंगाना के भद्राचलम एरिया अस्पताल ले जाया गया.

7 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत

इस घटना में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 7 वर्षीय मडिवि जमुना की मौत हो गई. वह कोया आदिवासी समुदाय से थी. जानकारी के अनुसार, क्लोरोक्वीन की गोली लेने के बाद बच्ची बेहोश हो गई थी. बताया गया कि उसके ब्लड शुगर का स्तर कम हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हालांकि, बच्ची की मौत सीधे क्लोरोक्वीन की वजह से हुई या इसके पीछे कोई दूसरी मेडिकल वजह थी, यह अभी स्पष्ट नहीं है. मामले की जांच जारी है.

70 लोग बीमार, कई अस्पताल में भर्ती

रिपोर्ट के अनुसार, दवा लेने के बाद कुल 70 लोग बीमार हुए हैं. इनमें 47 बच्चे बताए जा रहे हैं. 29 मरीजों को तेलंगाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 24 लोगों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. जिला कलेक्टर दिनेश कुमार ने कहा कि मरीजों का इलाज किया जा रहा है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है. प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

क्लोरोक्वीन के बैच की होगी जांच

घटना के बाद क्लोरोक्वीन की गोलियों की गुणवत्ता को लेकर भी जांच शुरू की गई है. जिला कलेक्टर के अनुसार, दवा का क्वालिटी-कंट्रोल टेस्ट संतोषजनक पाया गया था. इसके बावजूद गांव में बांटी गई गोलियों के उसी बैच को आगे की जांच के लिए विशाखापत्तनम स्थित फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. इस जांच से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि दवा के उस बैच में कोई गड़बड़ी थी या नहीं.

तीन बाल रोग विशेषज्ञों समेत मेडिकल टीम तैनात

जिला प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात की है. इसमें तीन बाल रोग विशेषज्ञ भी शामिल हैं. गांव में मेडिकल कैंप लगाया गया है और दवा लेने वाले लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी अधिकारियों से घटना की जानकारी ली है. उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज देने और पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं.

बच्चों को दवा देने की प्रक्रिया पर भी सवाल

इस घटना ने बच्चों को दवा देने के तरीके को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. क्लोरोक्वीन जैसी दवाओं की खुराक मरीज की उम्र, वजन और मेडिकल स्थिति के अनुसार तय की जाती है. बच्चों के मामले में सही मात्रा तय करना खास तौर पर जरूरी होता है. ऐसे में अब जांच का एक अहम हिस्सा यह भी होगा कि 71 छात्रों को दवा देते समय उनकी उम्र और वजन के हिसाब से खुराक तय की गई थी या नहीं. फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि बीमारी या बच्ची की मौत दवा की खुराक या गुणवत्ता से जुड़ी थी. अंतिम निष्कर्ष जांच और मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा.

प्रशासन की जांच से सामने आएगी असली वजह

गोल्लागुप्पा की घटना में एक बच्ची की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने के बाद प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती घटना की सही वजह पता करना है. दवा के बैच की फॉरेंसिक जांच, मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट और दवा बांटने की प्रक्रिया की जांच से तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. जब तक जांच पूरी नहीं होती, क्लोरोक्वीन की गोलियों को सीधे मौत या सभी मरीजों की तबीयत खराब होने का कारण मानना सही नहीं होगा.