आर्थिक तंगी से जूझ रही थी मां, 2 लाख रुपए के लिए 14 साल की बेटी को बेच दिया, जानें पूरा मामला

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवाद के चलते एक मां ने अपनी ही नाबालिग बेटी को दो लाख रुपये में बेच दिया. पुलिस जांच में इस अमानवीय सौदे से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

यह घटना पुंगनूर बीड़ी कॉलोनी की है, जहां रामराजू और शोबा अपने चार बच्चों के साथ रहते थे. उनके तीन बेटियां और एक बेटा है. परिवार पहले सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद के कारण हालात बिगड़ते चले गए. करीब दो महीने पहले शोबा अपने पति से झगड़ा कर बेटियों को लेकर घर छोड़कर चली गई और पुंगनूर के टिडको इलाके में अलग रहने लगी.

पैसों की तंगी ने बनाया अपराधी

बता दें कि अलग रहने के दौरान शोबा गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही थी. इसी दौरान उसका संपर्क रेड्डप्पा नाम के एक बिचौलिए से हुआ. रेड्डप्पा ने उसे बताया कि कर्नाटक राज्य के रायलपाडु क्षेत्र के रेड्डी राजशेखर दूसरी शादी के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं. शोबा को लालच दिया गया कि अगर आप अपनी बेटियों में से एक की शादी कराती हैं तो मैं आपको 2 लाख रुपये दिलाऊंगा. इस डील पर सहमत होने के बाद शोबा ने अपनी बेटी को बेचने का फैसला किया. अपनी योजना के मुताबिक, उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को यह कहते हुए अपने घर बुलाया कि वह उसे देखना चाहती है.

बेंगलुरु ले जाकर किया उत्पीड़न

इसके बाद बेटी की शादी राजशेखर से करवा दी गई, जबकि उस बेटी की उम्र सिर्फ 14 साल थी. इस शादी की व्यवस्था शोबा की मां ने की थी. समझौते के मुताबिक, 2 लाख रुपये में से शुरुआती 50 हजार रुपये दिए गए. इस बीच राजशेखर लड़की को लेकर बेंगलुरु चला गया. लेकिन वहां जाने के बाद, उसने हर दिन उस लड़की को प्रताड़ित किया. एक समय में लड़की ऊब गई और उसने अपने बड़े भाई को फोन पर अपनी प्रताड़ना के बारे में बताई.

इसके बाद भाई की मदद से वह बेंगलुरु से भाग गई और पुंगनूर पहुंची और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुंगनूर पुलिस ने कर्नाटक में हुई घटना मानते हुए मामला दर्ज करने के बजाय लड़की को राज्य समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया. वहां लड़की से पूछताछ करने पर सारी सच्चाई सामने आ गई.

पूछताछ में सामने आई पूरी सच्चाई

लड़की की मां शोबा से पूछताछ में उसने पहले पैसे लेने से इनकार किया, लेकिन एक समय में उसने सच्चाई स्वीकार कर ली. इसके अलावा अधिकारियों ने सलाह दी कि लड़की पढ़ना चाहती है और उसे शिक्षा प्राप्त करने में मदद करें. इस घटना ने आंध्र प्रदेश में भारी हलचल मचा दी है.