Andhra News: 20 सीटी लगाने पर भी नहीं पका मटन, गुस्से में अधपकी डिश लेकर थाने पहुंचा शख्स

Andhra Pradesh News: आमतौर पर पुलिस स्टेशन का मतलब झगड़े, चोरी या अन्य अपराधों से संबंधित शिकायतें होती हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री में एक व्यक्ति की शिकायत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. उसने शिकायत की कि उसने बाजार से जो मटन खरीदा था, वह कितना भी पकाने पर भी नहीं पक रहा था और उसने सीधे पुलिस से संपर्क किया कि दुकानदार ने उसे धोखा दिया है.

ताड़ीपत्री के रहने वाले सोडा हाजी नाम के एक व्यक्ति ने स्थानीय बाजार से मटन खरीदा और बड़ी उम्मीद से घर ले गया. स्वादिष्ट करी बनाने के लिए उसने इसे कुकर में डालकर पकाया. एक नहीं, दो नहीं कुल 20 सीटी बजाने के बाद भी मांस बिल्कुल नरम नहीं हुआ. कितना भी पकाने पर भी पत्थर जैसा रहने से उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया. उसने सोचा कि दुकानदार ने उसे घटिया मांस देकर धोखा दिया है, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदा गया मांस इस तरह नहीं पक रहा था, जिसके चलते उसे गुस्से आ गया.

गैस खत्म होने पर मांस लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा

बता दें कि जिसके बाद तुरंत बिना देर किए, उसने बिना पके हुए मटन के टुकड़ों को एक कवर में डाला और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा. वहां मौजूद पुलिस को उसने अपनी व्यथा सुनाई. सर यह देखिए 20 सीटी बजाने के बाद भी यह मटन बिल्कुल नहीं पक रहा है. मेरे पैसे, गैस, समय सब बर्बाद हो गए. उसने लिखित शिकायत देने की तैयारी कर ली कि दुकान के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए. यह अजीबोगरीब बात देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े, जबकि पुलिस यह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे.

पुलिस ने व्यक्ति को समझाया

आजकल जब लोग छोटी-छोटी लड़ाइयों और घरेलू समस्याओं के लिए स्टेशन आ रहे हैं तो एक व्यक्ति का मटन न पकने की शिकायत लेकर स्टेशन आना सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बन गया है. हालांकि पुलिस ने उस व्यक्ति को समझाकर भेज दिया, लेकिन यह मटन की कहानी ताड़ीपत्री इलाके में हंसी का माहौल बना रही है. नेटिज़न्स भी तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, शायद यह आयरन मटन हो.