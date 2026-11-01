क्लास के अंदर घुसकर छात्राओं पर आरी से हमला, जगन मोहन रेड्डी बोले- 'जंगलराज'

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक सरकारी स्कूल में 10वीं की 2 छात्राओं पर आरी से हुए हमले को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस बर्बर हमले ने टीडीपी गठबंधन के जंगल राज में कानून-व्यवस्था के पतन को उजागर किया है.

रेड्डी ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक हमलावर सरकारी स्कूल में घुसकर बच्ची पर बेरहमी से हमला कैसे कर सकता है? यह शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की घोर लापरवाही को दर्शाता है. यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हस्तक्षेप करने की कोशिश में एक अन्य छात्रा भी घायल हो गई.

क्या बोले जगन मोहन रेड्डी

उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब शासन व्यवस्था राजनीतिक प्रतिशोध और 'लाल किताब' शासन के आगे फीकी पड़ जाती है, तो अपराधी कानून के भय से बेखौफ होकर मनमानी करते हैं. उन्होंने मांग की कि घायल छात्राओं को तत्काल सर्वोत्तम आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उनके परिवारों को विश्वास में लिया जाना चाहिए.

The barbaric chainsaw attack on a Class 10 student inside the classroom at Rapthadu ZP High School exposes the total collapse of law and order under the TDP coalition’s ‘Jungle Raj’. How could an assailant freely storm into a government school and brutally assault a young girl? This shows the government’s utter negligence in ensuring the safety of children, even inside educational institutions. It is also unfortunate that another student was also injured while she was trying to intervene. When governance takes a backseat to political vendetta and ‘Red Book’ rule, criminals run rampant without fear of the law. Injured students must be provided with the best emergency medical treatment immediately, and their families must be taken into confidence. We demand, the immediate arrest of the attacker and be brought to justice through transparent probe. An urgent review of school safety protocols across Andhra Pradesh, and complete accountability from @ncbn and @naralokesh. #CBNJungleRaj — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) October 31, 2026

जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि हमलावर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पारदर्शी जांच कर आरोपी को न्याय के कटघरे में लाया जाए. आंध्र प्रदेश भर में स्कूल सुरक्षा प्रोटोकॉल की तत्काल समीक्षा की जाए और सभी संबंधित पक्षों की पूर्ण जवाबदेही तय की जाए.

स्वास्थ्य मंत्री ने क्या बताया

आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बताया कि गंभीर घायल बच्ची को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है. पुलिस के अनुसार यह घटना राप्टाडु जिला परिषद हाई स्कूल में हुई, जहां एक व्यक्ति कथित तौर पर क्लासरूम में घुस आया और उसने चेन-सॉ से 2 छात्राओं पर हमला कर दिया.

इलाज के लिए भेजा गया बेंगलुरु

PTI से बातचीत में मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु भेजी गई छात्रा को कई गंभीर चोटें आई हैं. उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से कट जाने, गर्दन और चेहरे पर चोटें, खोपड़ी और पसलियों में कई फ्रैक्चर के कारण छात्रा की हालत गंभीर है. उन्होंने बताया कि शुरुआती इलाज अनंतपुर सरकारी जनरल अस्पताल (GGH) में किया गया. इसके बाद हमने डॉक्टरों की एक टीम के साथ उसे 'ग्रीन चैनल' के जरिए बेंगलुरु के एक अस्पताल भेज दिया है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल का खर्च सरकार उठाएगी और लड़की के माता-पिता से कहा कि वे इलाज के खर्च की चिंता न करें. उन्होंने आगे कहा कि दूसरी लड़की, जो दलित समुदाय से है वो अपनी सहपाठी को बचाने की कोशिश के दौरान घायल हो गई. उसके टखने पर कट के निशान हैं और हड्डी भी टूट गई है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मंत्री ने कहा कि उन्होंने PMO से उस लड़की को बहादुरी पुरस्कार देने की सिफारिश की है, क्योंकि उसने हमले के बावजूद अपनी सहेली को बचाने की कोशिश की.

आंध्र प्रदेश के सीएम का बयान

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 10वीं कक्षा की छात्रा पर क्लास के अंदर हुए हमले से वे बेहद आहत और गुस्से में हैं. नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि मैं खुद उसके ठीक होने की प्रक्रिया पर नजर रख रहा हूं और मेडिकल टीम को निर्देश दिया है कि वे उसे सबसे बेहतर इलाज दें. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को आदेश दिया है कि इस दरिंदे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और उसे कड़ी से कड़ी कानूनी सजा दिलाई जाए.



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