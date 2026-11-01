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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्लास के अंदर घुसकर छात्राओं पर आरी से हमला, जगन मोहन रेड्डी बोले- 'जंगलराज'

क्लास के अंदर घुसकर छात्राओं पर आरी से हमला, जगन मोहन रेड्डी बोले- 'जंगलराज'

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक सरकारी स्कूल में 10वीं की 2 छात्राओं पर आरी से हमले का मामला सामने आया है, जिसे लेकर राज्य के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सरकार पर निशाना साधा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 09:48 AM (IST)
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आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक सरकारी स्कूल में 10वीं की 2 छात्राओं पर आरी से हुए हमले को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस बर्बर हमले ने टीडीपी गठबंधन के जंगल राज में कानून-व्यवस्था के पतन को उजागर किया है.

रेड्डी ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक हमलावर सरकारी स्कूल में घुसकर बच्ची पर बेरहमी से हमला कैसे कर सकता है? यह शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की घोर लापरवाही को दर्शाता है. यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हस्तक्षेप करने की कोशिश में एक अन्य छात्रा भी घायल हो गई.

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क्या बोले जगन मोहन रेड्डी
उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब शासन व्यवस्था राजनीतिक प्रतिशोध और 'लाल किताब' शासन के आगे फीकी पड़ जाती है, तो अपराधी कानून के भय से बेखौफ होकर मनमानी करते हैं. उन्होंने मांग की कि घायल छात्राओं को तत्काल सर्वोत्तम आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उनके परिवारों को विश्वास में लिया जाना चाहिए.

जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि हमलावर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पारदर्शी जांच कर आरोपी को न्याय के कटघरे में लाया जाए. आंध्र प्रदेश भर में स्कूल सुरक्षा प्रोटोकॉल की तत्काल समीक्षा की जाए और सभी संबंधित पक्षों की पूर्ण जवाबदेही तय की जाए.

स्वास्थ्य मंत्री ने क्या बताया
आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बताया कि गंभीर घायल बच्ची को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है. पुलिस के अनुसार यह घटना राप्टाडु जिला परिषद हाई स्कूल में हुई, जहां एक व्यक्ति कथित तौर पर क्लासरूम में घुस आया और उसने चेन-सॉ से 2 छात्राओं पर हमला कर दिया.

इलाज के लिए भेजा गया बेंगलुरु
PTI से बातचीत में मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु भेजी गई छात्रा को कई गंभीर चोटें आई हैं. उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से कट जाने, गर्दन और चेहरे पर चोटें, खोपड़ी और पसलियों में कई फ्रैक्चर के कारण छात्रा की हालत गंभीर है. उन्होंने बताया कि शुरुआती इलाज अनंतपुर सरकारी जनरल अस्पताल (GGH) में किया गया. इसके बाद हमने डॉक्टरों की एक टीम के साथ उसे 'ग्रीन चैनल' के जरिए बेंगलुरु के एक अस्पताल भेज दिया है. 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल का खर्च सरकार उठाएगी और लड़की के माता-पिता से कहा कि वे इलाज के खर्च की चिंता न करें. उन्होंने आगे कहा कि दूसरी लड़की, जो दलित समुदाय से है वो अपनी सहपाठी को बचाने की कोशिश के दौरान घायल हो गई. उसके टखने पर कट के निशान हैं और हड्डी भी टूट गई है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मंत्री ने कहा कि उन्होंने PMO से उस लड़की को बहादुरी पुरस्कार देने की सिफारिश की है, क्योंकि उसने हमले के बावजूद अपनी सहेली को बचाने की कोशिश की.

आंध्र प्रदेश के सीएम का बयान
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 10वीं कक्षा की छात्रा पर क्लास के अंदर हुए हमले से वे बेहद आहत और गुस्से में हैं. नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि मैं खुद उसके ठीक होने की प्रक्रिया पर नजर रख रहा हूं और मेडिकल टीम को निर्देश दिया है कि वे उसे सबसे बेहतर इलाज दें. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को आदेश दिया है कि इस दरिंदे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और उसे कड़ी से कड़ी कानूनी सजा दिलाई जाए.
 
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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 01 Nov 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Jagan Mohan Reddy TDP Govt
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