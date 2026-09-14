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महाराष्ट्र CM के घर पर अमित शाह ने मनाया गणेश उत्सव, अमृता फडणवीस ने किया वेलकम

मुंबई दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और लालबाग चा राजा के यहां जाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की. इस दौरान वह अपने परिवार के साथ दिखे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 14 Sep 2026 08:41 PM (IST)
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महाराष्ट्र दौरे पर मौजूद गृहमंत्री अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सापत्निक राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा अर्चना की. इस दौरान देवेंद्र फडणवीस की पत्नी  अमृता फडनवीस ने अमित शाह और उनकी पत्नी को तिलक लगाया साथ ही उनकी आरती भी उतारी. इसके बाद गृहमंत्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं. इससे जुड़ा वीडियो सामने आया है. 

वीडियो में अमित शाह सीएम आवास पर अपनी पत्नी के साथ आते नजर आ रहे हैं. इसके बाद देवेंद्र फडणवीस उनको तिलक लगाती है, फिर उनकी आरती उतराती हैं. फिर वह गणेश जी जहां विराजित हैं, उस कमरे में जाते हैं. वहां दोनों एक साथ बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं. इस दौरान राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंद भी वीडियो में नजर आ रहे हैं. 

गणेश प्रतिमा का गिफ्ट देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह को दिया

पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस गृहमंत्री अमित शाह का शाल उड़ाकर स्वागत करते हैं, और उन्हें गणपति भगवान की प्रतिमा अर्पित करते हैं. वहीं, अमित शाह की पत्नी को भी अमृता फडणवीस गिफ्ट देती हैं. इसके अलावा वीडियो में इस दौरान मुख्यमंत्री की बेटी भी नजर आ रही हैं.

लालबागचा राजा और एकनाथ शिंदे के घर भी की पूजा अर्चना

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वर्तमान में 12 से 14 सितबर 2026 तक मुंबई के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. दौरे के आखिरी दिन और गणेश चतुर्थी के मौके पर उन्होंने लालबागचा राजा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर जाकर गणपति बप्पा के दर्शन और पूजन किया.

लालबाग चा राजा के दर पर सापरिवार अमित शाह पहुंचे. इनमें उनके बेटे और आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी शामिल रहे. वीडियो में अमित शाह अपने पोते को गोद में लिए हुए दिखाई दिए. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 14 Sep 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
National News MUMBAI AMIT SHAH
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