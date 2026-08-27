2047 के भारत पर अमित शाह का फोकस! युवाओं से बोले- आज लें बड़ा संकल्प

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फार्मिनोवा पुरस्कार समारोह-2026 में युवाओं की भूमिका और भारत के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सामने कई लक्ष्य रखे हैं, जिनमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम है.

अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि जब भारत ने आजादी के 75 साल पूरे किए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके को खास तरीके से मनाने का फैसला किया था. इसका मकसद सिर्फ आजादी का जश्न मनाना नहीं, बल्कि युवाओं को देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ना था.

युवाओं को आजादी के संघर्ष के बारे में जानना चाहिए

अमित शाह के मुताबिक, आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान पहला लक्ष्य यह था कि देश की युवा पीढ़ी को 1857 से 1947 तक चले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूरी जानकारी दी जाए. उन्होंने कहा कि युवाओं को यह पता होना चाहिए कि देश को आजादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह संघर्ष किया और कितने लोगों ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया.

आजादी के बाद भारत ने क्या हासिल किया?

अमित शाह ने कहा कि दूसरा लक्ष्य यह था कि युवाओं को 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2022 तक भारत की उपलब्धियों के बारे में बताया जाए. आजादी के बाद भारत ने अलग-अलग क्षेत्रों में क्या प्रगति की, देश ने किन चुनौतियों का सामना किया और किस तरह आगे बढ़ा, इसकी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है.

2047 का भारत कैसा होगा, यह युवाओं को तय करना है- गृह मंत्री

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात देश के युवाओं के सामने रखी थी. जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 2047 मनाएगा, तब देश कैसा होगा, इसका संकल्प आज की युवा पीढ़ी को लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत के भविष्य को बनाने में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी. इसलिए उन्हें देश के विकास के लक्ष्य के साथ जुड़कर काम करना चाहिए.