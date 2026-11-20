केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 21 और 22 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. अरुणाचल प्रदेश में चीन की हालिया बढ़ती गतिविधियों के बीच गृहमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस दो दिवसीय दौरे के दौरान पुलिस, विकास परियोजनाओं, सहकारिता और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रमों पर विशेष फोकस रहेगा.

अरुणाचल प्रदेश में गृहमंत्री का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हालिया समय में ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) को लेकर अरुणाचल के आदि समुदाय ने विरोध शुरू कर दिया था और अक्टूबर से अब तक कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है. विरोध कर रहे समूहों ने 5 नवंबर को अरुणाचल सरकार द्वारा बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.

ग्रामीणों का पक्ष

आदि समुदाय के ग्रामीणों का कहना है कि इससे कम से कम 40 गांव प्रभावित होंगे और 27 गांव जलमग्न हो जाएंगे. उनका कहना है कि इससे धान के खेत और संतरे के बाग नष्ट हो जाएंगे, साथ ही पूर्वजों के दफन स्थल और नदियों से जुड़ी धार्मिक परंपराएं भी खत्म हो जाएंगी. अधिकारियों द्वारा सहमति लेने के तरीके पर भी आपत्तियां हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि PFR (प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट) के लिए समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर धोखे से, दबाव डालकर और कल्याणकारी लाभ रोकने की धमकी देकर लिए गए थे.

'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, उनके द्वारा देखे गए MoU की एक प्रति में यह बताया गया है कि यह सहमति केवल PFR अध्ययन के लिए है, न कि बांध के लिए.

भारत के लिए महत्वपूर्ण सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट

चीन ने भारत की सीमा के पास दक्षिण-पूर्वी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण शुरू कर दिया है. यह वही परियोजना है जिसे दिसंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी. चीन ने इसकी आधारशिला भी 2025 में रख दी है. इस प्रोजेक्ट से भारत में चीन अपने हिसाब से ब्रह्मपुत्र के पानी को नियंत्रित करना चाहता है. जिससे कि वह एक दम से पानी छोड़ कर भारत के पूर्वोत्तर में बाढ़ ला सकता है और पूर्वोत्तर के क्षेत्र को चीन में शामिल होने के लिए दबाव बनाना चाहेगा. इसी को काउन्टर करने के लिए भारत ने सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी की है.

शाह का अरुणाचल दौरा

गृहमंत्री अमित शाह 21 नवंबर 2026 (शनिवार) को सबसे पहले सुबह 10:00 बजे ईटानगर के बंदरदेवा स्थित पुलिस ट्रेनिंग अकादमी के परेड ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स कलर' प्रदान करेंगे. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे लोक भवन, ईटानगर में राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे. दिन के अंत में दोपहर 3:30 बजे लोक भवन में केंद्रीय गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर समीक्षा बैठक करेंगे.

इसके बाद अगले दिन 22 नवंबर 2026 (रविवार) को वे सबसे पहले सुबह 10:30 बजे ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे. इसके बाद इस दौरे के अंत में वे दोपहर 3:45 बजे होलोंगी, ईटानगर स्थित NDRF की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन करेंगे.