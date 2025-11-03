'राहुल बाबा ने अभी छठी मैया का अपमान किया था, ये लोग...', अमित शाह का महागठबंधन पर बड़ा अटैक

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार (3 नवंबर) को शिवहर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मां सीता की जन्मस्थली को नमन करते हुए की और कहा कि वे इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हैं. अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बन चुका है, जिसे बनने से 'लालू एंड कंपनी' ने 550 सालों तक रोके रखा था.

अमित शाह ने सीतामढ़ी को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा, “जिस दिन सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा, उसी दिन अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक वंदे भारत ट्रेन भी शुरू कर दी जाएगी.” उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी और अयोध्या का धार्मिक संबंध बहुत गहरा है और अब यह संबंध विकास की गाड़ी से भी जुड़ जाएगा.

गृह मंत्री ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया. उन्होंने कहा, “14 नवंबर को जब मतगणना होगी, तब दोपहर एक बजे तक लालू-राहुल एंड कंपनी का सूपड़ा साफ हो जाएगा.” उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए पर भरोसा करेगी और राज्य में विकास की गंगा बहती रहेगी.

अमित शाह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए की पांचों पार्टियां ठीक पांडवों की तरह सभी 243 सीटों पर एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि दूसरी ओर महाठगबंधन में खुद उनके नेताओं को नहीं पता कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है.