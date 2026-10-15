असम में नशे का कारोबार ध्वस्त: 945 तस्कर जेल में, अमित शाह बोले- जारी रहेगा प्रहार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए गए बड़े अभियान की सफलता पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और असम पुलिस की जमकर तारीफ की है. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को ड्रग्स नेटवर्क पर एक निर्णायक प्रहार करार दिया.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'असम पुलिस की इस निरंतर कार्रवाई के तहत 945 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 547 मामले दर्ज किए गए हैं. इस दौरान 182 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं. इसके साथ ही नशीली दवाओं की बिक्री के 703 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है और तस्करों की लगभग 31 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया जारी है.

ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि 'ड्रग्स नियंत्रण पर विजन दस्तावेज 2026-29' देश से नशीली दवाओं के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने का संकल्प दोहराता है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ड्रग तस्करों की वित्तीय जड़ों पर सीधा हमला करना और देश के युवाओं को सुरक्षित रखना है. गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ यह लड़ाई बिना रुके और अटूट संकल्प के साथ जारी रहेगी.

असम में 57.5 करोड़ रुपये की याबा गोलियां जब्त

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार (15 अक्टूबर 2026) को बताया कि पुलिस ने कछार जिले में 57.5 करोड़ रुपये की याबा गोलियां जब्त की हैं और दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि पुलिस ने एक अभियान के दौरान ट्रक से 2.3 लाख याबा गोलियां जब्त कीं. उन्होंने पुलिस की सराहना करते हुए कहा, ‘इस ट्रक में उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा सामान था. क्या कछार पुलिस के हाथ सोना लगा? नहीं, उन्होंने 57.5 करोड़ रुपये की याबा गोलियां जब्त कीं. ट्रक के एक गुप्त केबिन से 2.3 लाख टैबलेट बरामद की गईं और दो लोगों को हिरासत में लिया गया.’

पुलिस ने इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. याबा गोली का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है. इसमें मेथामफेटामाइन और कैफीन होता है. देश में यह प्रतिबंधित है, क्योंकि मेथामफेटामाइन नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के तहत अनुसूची-दो में शामिल पदार्थ है.