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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'किसकी आंखों में धूल झोंक रहे...', कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर कसा तंज

'किसकी आंखों में धूल झोंक रहे...', कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर कसा तंज

संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार तेज हो गई है. इसी बीच कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने बड़ा बयान दिया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 13 Aug 2026 10:58 AM (IST)
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संसद में छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार संसद में छात्र प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपे. इसके जवाब में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह के जवाब को ‘लेक्चर’ बताते हुए उसे सुनने में रुचि नहीं होने की बात कही. इस पूरे विवाद पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने अमित शाह के बयान का जवाब दिया और उन्होंने कंगना रनौत पर भी निशाना साधा है.

सुखदेव भगत बोले- 19 दिन का सत्र था, 17वें दिन पत्र क्यों?

कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने अमित शाह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, “19 दिन का सत्र था. आप 17वें दिन पत्र लिख रहे हैं. आप किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं.” उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले से ही संसद में इन मुद्दों पर चर्चा की मांग करता रहा है और अब सत्र के अंतिम दौर में पत्र लिखकर चर्चा की पेशकश करना सवाल खड़े करता है.

‘कंगना को बीजेपी भी गंभीरता से नहीं लेती’

वहीं, कंगना रनौत की राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल पर सुखदेव भगत ने कहा, “कंगना को बीजेपी भी गंभीरता से नहीं लेती है. कंगना पर कमेंट करना गरिमा के विपरीत होगा.” सुखदेव भगत ने कंगना की टिप्पणी पर सीधे प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक गरिमा से जोड़कर जवाब दिया.

अमित शाह बोले- संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. हालांकि, उन्होंने कहा कि इसके लिए विपक्ष को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र देना होगा. अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्ष और सरकार के बीच संसद में चर्चा को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया.

राहुल गांधी बोले- अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना

अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष उनके लेक्चर को सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता. राहुल गांधी की इसी टिप्पणी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने उन पर निशाना साधा.

कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर अमित शाह के जवाब को सुनने से इनकार करने को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश का मजाक बना रहे हैं और अपने ही सवालों के जवाब सुनना नहीं चाहते. कंगना ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने उनका इंटरव्यू सुना और शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि राहुल वास्तव में ऐसी बातें कह रहे हैं. उन्होंने राहुल की तुलना ऐसे बयानों से की, जिन्हें उन्होंने ‘चांद पर आलू उगाने’ और दूसरे देशों में ‘जलेबी बेचने’ जैसे उदाहरणों से भी आगे बताया.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Rahul Gandhi Sukhdeo Bhagat CONGRESS AMIT SHAH
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