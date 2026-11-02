हैदराबाद में अमित शाह की महा पदयात्रा, SIR पर देंगे जवाब, जानें BJP का प्लान

तेलंगाना में केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार के बीच जुबानी जंग और तेज होने वाली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार (2 नवंबर) को हैदराबाद में बीजेपी द्वारा आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ-आक्रामकता हटाओ' महा पदयात्रा में शामिल होंगे.

इस यात्रा का मकसद वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) पर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगैंडा का मुकाबला करना है. अमित शाह के हैदराबाद से दिल्ली में इंडिया अलायंस द्वारा आयोजित एक रैली में बीजेपी की आलोचना का जवाब देने की उम्मीद है.

पुलिस ने जारी किया शेड्यूल

हैदराबाद पुलिस द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक अमित शाह दोपहर में बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर बशीरबाग में बाबू जगजीवन राम की मूर्ति पर जाएंगे और फिर वहां से शाह पद यात्रा शुरू करेंगे, जो मोजमजही मार्केट तक जाएगी.

अमित शाह 'लोकतंत्र बचाओ-आक्रामकता हटाओ' महा पदयात्रा के आखिर में आयोजित एक पब्लिक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे. इस इवेंट में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, बंदी संजय, तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव और दूसरे अन्य कई नेता भी शामिल होंगे.

बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत

अमित शाह की इस पद यात्रा के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी इस पद यात्रा के लिए बड़े इंतजाम कर रही है. पार्टी ने हर विधानसभा सीट से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को ले जाने का प्लान बनाया है. बीजेपी की इस महा पद यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं.

तेलंगाना सरकार में राज्य मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने केंद्रीय मंत्री के दौरे पर जवाब देते हुए मांग की कि अमित शाह पहले तेलंगाना के लोगों से माफी मांगें. इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सिर्फ एक किलोमीटर की पदयात्रा के लिए इतने बड़े इंतजाम क्यों किए जा रहे हैं. इन सबके बीच फिलहाल पद यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं और हैदराबाद पुलिस सुरक्षा इंतजामों पर नजर रख रही है.

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