भारत को नशे में डुबोने की पाकिस्तानी साजिश, अमित शाह बोले- 'मोदी सरकार युवाओं को...'

इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात की एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) की ड्रग्स से जुड़ी कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को ड्रग्स की बुराई से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस दौरान उन्होंने एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल और सहयोग का भी जिक्र किया.

अमित शाह ने बुधवार (30 सितंबर) को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गुजरात ATS, इंडियन कोस्ट गार्ड और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों के एक जॉइंट ऑपरेशन में भारत के EEZ (एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन) में एक ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन और हेरोइन जब्त की गई है. उन्होंने आगे कहा कि यह नाव लक्षद्वीप से 160 नॉटिकल मील उत्तर-पश्चिम और मुंबई से 490 नॉटिकल मील दक्षिण-पश्चिम में थी.

5 पाकिस्तानी गिरफ्तार

अमित शाह ने बताया कि इस मामले में पांच पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और इस बड़े नेटवर्क तथा ड्रग्स लेने वालों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को ड्रग्स की बुराई से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

Modi govt. is determined to shield its youth from the scourge of drugs.



In a joint operation by Gujarat ATS, Indian Coast Guard and Central intelligence agencies, 526 kg of Methamphetamine and Heroin has been seized from an Iranian boat in India’s EEZ, 160 NM northwest of… — Amit Shah (@AmitShah) September 30, 2026

इस दौरान उन्होंने एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल और सहयोग का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि 16 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में एक ईरानी नाव को भी जब्त किया गया है. इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने लक्षद्वीप के पश्चिम में समुद्र और हवा से सटीक निगरानी की और लगातार पीछा करते हुए 25 सितंबर को ईरान की एक संदिग्ध नाव को रोका और उस पर चढ़ाई की.

इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया कि समुद्र में चलाए गए इस ऑपरेशन में लगभग 526 किलोग्राम हाई क्वालिटी वाले नशीले पदार्थ (हेरोइन और मेथामफेटामाइन) जब्त किए गए हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. बयान में आगे कहा गया कि पकड़ी गई नाव, उसके चालक दल और जब्त किए गए नशीले पदार्थों को संयुक्त पूछताछ और कानूनी कार्यवाही के लिए मुंबई लाया गया है.

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