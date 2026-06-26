'डिटेक्ट, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय', अमित शाह का ड्रग्स के खिलाफ फॉर्मूला, कहा- नशा जीतेगा या...

NCORD Meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और ड्रग्स कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक का उद्देश्य देशभर में ड्रग तस्करी और नशे के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा करना और उसे और मजबूत बनाना था.

अगले तीन साल बेहद अहम

अमित शाह ने सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों और अधिकारियों से कहा कि आने वाले तीन साल तय करेंगे कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय पाएंगे. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सभी सरकारों, सभी विभागों और पूरे समाज को मिलकर लड़नी होगी. उन्होंने युवाओं, संतों और मातृशक्ति से भी इस अभियान में जुड़ने की अपील की.

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समस्या को समझकर ही मिलेगा समाधान

गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने से पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी है. उन्होंने कहा कि नशा केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि इस समस्या पर पूरी तरह विजय हासिल करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए.

तकनीक के जरिए बढ़ रहा ड्रग्स का कारोबार

अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स तस्कर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अपना नेटवर्क तेजी से बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित रणनीति अपनानी होगी. उन्होंने कहा कि ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि नशे के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार अपनाना जरूरी है.

एक दिन में 12,500 करोड़ रुपये की ड्रग्स नष्ट

गृह मंत्री ने बताया कि आज पूरे देश में एक ही दिन में करीब 12,500 करोड़ रुपये की ड्रग्स नष्ट की गई है. उन्होंने कहा कि नशामुक्त भारत के लिए तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट भी आज सार्वजनिक किया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में जिला स्तर पर NCORD की 15 हजार से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं.

विकसित भारत के साथ नशामुक्त भारत का लक्ष्य

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ नशामुक्त भारत का लक्ष्य भी तय किया है. उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तीन सिद्धांतों पर काम करना होगा. पहला- डिटेक्ट (Detect), दूसरा- डिसरप्ट (Disrupt), तीसरा- डिस्ट्रॉय (Destroy). उन्होंने कहा कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा और किसी भी हालत में किंगपिन बचना नहीं चाहिए.

वित्तीय जांच और विशेष अदालतों पर जोर

अमित शाह ने कहा कि NDPS कानून के बड़े मामलों में वित्तीय जांच पर भी विशेष ध्यान देना होगा. उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने न्यायालयों से भी इस विषय पर चर्चा की है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अलग अदालतें बनाई जाएं ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो सके. उन्होंने बताया कि सीबीआई की मदद से विदेश भाग चुके कई आरोपियों को भारत वापस लाया गया है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

2014 से अब तक लाखों केस दर्ज

गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से 2026 तक NDPS कानून के तहत करीब 8 लाख 75 हजार मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस दौरान लगभग 11 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी मजबूती के साथ जमीन पर उतारना होगा.