हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'डिटेक्ट, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय', अमित शाह का ड्रग्स के खिलाफ फॉर्मूला, कहा- नशा जीतेगा या...

'डिटेक्ट, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय', अमित शाह का ड्रग्स के खिलाफ फॉर्मूला, कहा- नशा जीतेगा या...

NCORD Meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NCORD की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक में नशे के खिलाफ तीन साल का रोडमैप पेश किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

NCORD Meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और ड्रग्स कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक का उद्देश्य देशभर में ड्रग तस्करी और नशे के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा करना और उसे और मजबूत बनाना था.

अगले तीन साल बेहद अहम

अमित शाह ने सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों और अधिकारियों से कहा कि आने वाले तीन साल तय करेंगे कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय पाएंगे. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सभी सरकारों, सभी विभागों और पूरे समाज को मिलकर लड़नी होगी. उन्होंने युवाओं, संतों और मातृशक्ति से भी इस अभियान में जुड़ने की अपील की.

यह भी पढ़ें: 'फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR पर बोले अखिलेश यादव

समस्या को समझकर ही मिलेगा समाधान

गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने से पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी है. उन्होंने कहा कि नशा केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि इस समस्या पर पूरी तरह विजय हासिल करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए.

तकनीक के जरिए बढ़ रहा ड्रग्स का कारोबार

अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स तस्कर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अपना नेटवर्क तेजी से बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित रणनीति अपनानी होगी. उन्होंने कहा कि ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि नशे के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार अपनाना जरूरी है.

एक दिन में 12,500 करोड़ रुपये की ड्रग्स नष्ट

गृह मंत्री ने बताया कि आज पूरे देश में एक ही दिन में करीब 12,500 करोड़ रुपये की ड्रग्स नष्ट की गई है. उन्होंने कहा कि नशामुक्त भारत के लिए तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट भी आज सार्वजनिक किया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में जिला स्तर पर NCORD की 15 हजार से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं.

विकसित भारत के साथ नशामुक्त भारत का लक्ष्य

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ नशामुक्त भारत का लक्ष्य भी तय किया है. उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तीन सिद्धांतों पर काम करना होगा. पहला- डिटेक्ट (Detect), दूसरा- डिसरप्ट (Disrupt), तीसरा- डिस्ट्रॉय (Destroy). उन्होंने कहा कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा और किसी भी हालत में किंगपिन बचना नहीं चाहिए.

वित्तीय जांच और विशेष अदालतों पर जोर

अमित शाह ने कहा कि NDPS कानून के बड़े मामलों में वित्तीय जांच पर भी विशेष ध्यान देना होगा. उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने न्यायालयों से भी इस विषय पर चर्चा की है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अलग अदालतें बनाई जाएं ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो सके. उन्होंने बताया कि सीबीआई की मदद से विदेश भाग चुके कई आरोपियों को भारत वापस लाया गया है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

2014 से अब तक लाखों केस दर्ज

गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से 2026 तक NDPS कानून के तहत करीब 8 लाख 75 हजार मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस दौरान लगभग 11 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी मजबूती के साथ जमीन पर उतारना होगा.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News AMIT SHAH NCORD Meeting Narcotics Coordination Centre
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Odisha Murder Case: ओडिशा में रिश्तों का खूनी अंत! पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 2 गिरफ्तार
ओडिशा में रिश्तों का खूनी अंत! पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 2 गिरफ्तार
इंडिया
UNSC Child Education Report: 'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
इंडिया
'डिटेक्ट, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय', अमित शाह का ड्रग्स के खिलाफ फॉर्मूला, कहा- नशा जीतेगा या...
'डिटेक्ट, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय', अमित शाह का ड्रग्स के खिलाफ फॉर्मूला, कहा- नशा जीतेगा या...
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UNSC Child Education Report: 'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
'बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को हर हाल में...', भारत ने किसको दी सख्त चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
स्पोर्ट्स
IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 BO Day 1 Live Updates: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
महाराष्ट्र
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'
विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
ABP NEWS
Viral Video: उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग और पुलिस आमने-सामने!
Viral Video: उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग और पुलिस आमने-सामने!
ABP NEWS
देश का पेट्रोल ऐसे बचा रहे हैं ये युवक? एक बाइक पर 6 सवार!
देश का पेट्रोल ऐसे बचा रहे हैं ये युवक? एक बाइक पर 6 सवार!
ABP NEWS
थाना बना मेहमानखाना, पुलिस ने खिलाई दावत!
थाना बना मेहमानखाना, पुलिस ने खिलाई दावत!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू किए गए मुजफ्फरनगर के बंधुआ मजदूरों की पार्टी, थाने में सजी दावत!
Viral Video: रेस्क्यू किए गए मुजफ्फरनगर के बंधुआ मजदूरों की पार्टी, थाने में सजी दावत!
ABP NEWS
Viral Video: कार से एक्टिवा को 500 मीटर घसीटने का वीडियो वायरल!
Viral Video: कार से एक्टिवा को 500 मीटर घसीटने का वीडियो वायरल!
Embed widget