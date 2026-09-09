अमित शाह का मुंबई दौरा, एशियाटिक सोसाइटी में करेंगे विजिट, क्या होगा शेड्यूल?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हफ्त मुंबई के दो दिन के दौरे पर हैं. रविवार 13 सितंबर को फोर्ट में एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे. सोमवार को गृह मंत्री हिंदी राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे. इस सोसाइटी के हाल के चुनाव विवादों में रहे. बीजेपी और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के एशियाटिक टुमॉरो ग्रुप ने चुनाव जीता.

दुर्लभ किताबों की प्रदर्शनी दिखाई जाएगी

इस दौरे के दौरान अमित शाह को सोसाइटी की दुर्लभ किताबों की एक प्रदर्शनी दिखाई जाएगी. सोसाइटी के चुनाव जुलाई में हुए थे और BJP के पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉ. विनय सहस्रबुद्धे अध्यक्ष बने थे. डॉ. सहस्रबुद्धे ने अध्यक्ष के तौर पर शाह को एक पत्र दिया था, जिसमें गृह मंत्री शाह से सोसाइटी का दौरा करने का अनुरोध किया गया था. इसके अनुसार, शाह इस हफ्ते मुंबई के अपने दौरे के दौरान सोसाइटी का दौरा करने के लिए सहमत हो गए हैं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे साथ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गृह मंत्री के दौरे के दौरान उनके साथ रहेंगे. संगठन के पदाधिकारियों को उम्मीद है कि संगठन की लंबित मांगें पूरी की जाएंगी. यह पहली बार है जब केंद्रीय गृह मंत्री एशियाटिक का दौरा कर रहे हैं. रविवार को एशियाटिक का दौरा करने के बाद, अमित शाह सोमवार को वाशी में होने वाले हिंदी सम्मेलन में शामिल होंगे.

बता दें हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह तीन दिन के गोवा दौरे पर गए थे. उन्होंने बीजेपी के नए राज्य कार्यालय भवन ‘अटल भवन’ का उद्घाटन किया. इसके अलावा नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की.इसमें देश में ड्रग तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियानों और अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन पर कार्रवाई से जुड़े विषयों पर जानकारी दी.ड्रग्स की अवैध आवाजाही पर लगाम लगाने के साथ-साथ नशीले पदार्थों के खिलाफ केंद्र की रणनीति और राज्यों के साथ मिलकर की जा रही कार्रवाई पर बात की.

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