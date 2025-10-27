केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को मुंबई दौरे के दौरान इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का शुभारंभ करने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ऑफिस के भूमिपूजन समारोह में हिस्सा लिया. यहां उन्होंने एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि 1950 से लेकर 2025 तक बीजेपी के हर छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक को मालूम है कि हर कार्यक्रम हमारे लिए मंदिर होता है.

उन्होंने आगे कहा, 'जब से जन संघ की स्थापना हुई है, हमने हमेशा सिद्धांत के आधार कर नीतियों को गढ़ा है.' गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपनी ताकत पर चलती है. महाराष्ट्र में भी बीजेपी राज्य की मजबूत पार्टी है, इसमें कोई सवाल नहीं है.

परिवारवाद को लेकर क्या बोले अमित शाह?

गृह मंत्री ने आगे कहा, 'भारत में एकमात्र राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, जिसके बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. हमारी पार्टी परिवारवाद के आधार पर नहीं चलती, हमने सिद्ध किया है. परिवारवाद वाली पार्टी इस देश में नहीं चलेगी. एक गरीब के घर में बड़ा हुआ बालक आज पीएम बन सकता है, यह बीजेपी में सिद्ध होता है. परिवारवादी पार्टियों के लिए यह बड़ा संदेश है.'

उन्होंने कहा, 'राज्य में डबल इंजन सरकार है, मुझे उससे खुशी नहीं है, मुझे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए. ग्राम पंचायत से लेकर नगरपालिका के चुनाव तक, हमें अपना दम-खम दिखाना है. ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखाया कि हमने धर्म पूछे बगैर घुसकर मारा है और ये चेतावनी दे दी है कि भारत के साथ छेड़खानी नहीं करते. धारा 370 को हमने खत्म किया और अब कुछ राज्यों में हम कॉमन सिविल कोड की शुरुआत कर रहे है.'

CM देवेंद्र फडणवीस ने जमीन विवाद पर दिया जवाब

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'बीजेपी कांच के घर में नहीं रहती है. जिनके घर कांच के हैं, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं. मैने पहले ही कह दिया कि हमको कोई सरकारी जमीन नहीं चाहिए, ना ही कोई छूट चाहिए. हम हमारी हक की जमीन पर यह मुख्यालय बनाएंगे. जिन लोगों को जमीन हड़पने की आदत है, वो हमसे सवाल ना पूछें.

दरअसल बीजेपी के नए दफ्तर के निर्माण पर शिवसेना नेता संजय राउत ने अमित शाह को पत्र लिखकर जमीन घोटाले के होने का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर पोस्ट में राउत ने कहा, 'प्रिय श्री अमित शाह, जय महाराष्ट्र, आज हम उस भाजपा कार्यालय की जमीन के नीचे छिपे रहस्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं.'

