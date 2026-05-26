केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के बीकानेर जिले से लगती भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बड़ा और अहम संदेश देने जा रहे हैं. वह बीकानेर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 की शुरुआत करेंगे. इस योजना को केवल विकास कार्यक्रम नहीं बल्कि सीमावर्ती इलाकों को मजबूत बनाने की राष्ट्रीय रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

इस अभियान के तहत राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से जुड़े 184 गांवों को सड़क, संचार और 4G मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा. लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी झेल रहे इन गांवों को अब विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है. योजना में बाड़मेर जिले के 36 गांव, बीकानेर के 45 गांव, श्रीगंगानगर के 69 गांव और जैसलमेर के 34 गांव शामिल हैं. माना जा रहा है कि इस योजना से सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को रोजगार व बेहतर संचार सुविधाएं भी मिलेंगी.

ये भी पढ़ें: क्या है QUAD, क्यों बना और क्या मकसद, जिसकी आज दिल्ली में बड़ी बैठक? जानें A टू Z डिटेल

अमित शाह का दौरान जरूरी

अमित शाह के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सांचू पोस्ट का दौरा रहेगा. वह बीएसएफ के वॉच टावर से पाकिस्तान सीमा का निरीक्षण करेंगे और सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत भी करेंगे. खास बात यह है कि सांचू पोस्ट जाने वाले अमित शाह देश के पहले केंद्रीय गृह मंत्री होंगे. इस वजह से उनका यह दौरा सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है. जानकारी के अनुसार अमित शाह सीमा पार से ड्रोन के जरिए हो रही हथियारों और नशे की तस्करी को लेकर भी समीक्षा करेंगे.

पिछले कुछ महीनों में राजस्थान और पंजाब सीमा पर ड्रोन गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं. पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार, हेरोइन और अन्य संदिग्ध सामान भेजने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. इसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री बीएसएफ अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे. इस दौरान सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है.

महिला जवानों के लिए बनी नई बैरक का उद्घाटन

अमित शाह महिला जवानों के लिए बनी नई बैरक का उद्घाटन भी करेंगे. इसके अलावा दोपहर बाद वह राजस्थान के पाकिस्तान सीमा से जुड़े पांच जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ अलग बैठक करेंगे. इस बैठक में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, ड्रोन नेटवर्क और संवेदनशील गांवों की निगरानी जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है. अमित शाह मंगलवार रात ही बीकानेर पहुंच गए थे.

एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई नेताओं और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. माना जा रहा है कि यह दौरा साफ संकेत देता है कि केंद्र सरकार अब सीमा सुरक्षा और बॉर्डर गांवों के विकास को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है. अमित शाह बीकानेर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 की शुरुआत करेंगे. पाकिस्तान बॉर्डर के 184 गांवों को सड़क और 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.

ये भी पढ़ें: क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी