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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंविधान संशोधन विधेयक में ही 50% सीटें बढ़ाने के प्रावधान जोड़ने के लिए मैं तैयार हूं- अमित शाह

संविधान संशोधन विधेयक में ही 50% सीटें बढ़ाने के प्रावधान जोड़ने के लिए मैं तैयार हूं- अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उन्हें एक घंटे का वक्त दिया जाए तो वे संविधान संशोधन ले आंएंगे. उन्होंने कहा कि अगर महिला आरक्षण पर विपक्ष का समर्थन नहीं मिलता है तो ये बिल गिर जाएगा. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 06:59 PM (IST)
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Special Session Of Parliament: संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा और विपक्ष पर तीखा हमला किया.

उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सिर्फ एक घंटे का समय दिया जाए, तो वे संविधान संशोधन लाकर इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विपक्ष का पूरा समर्थन नहीं मिला, तो बिल पास होने में मुश्किल आ सकती है.

“विपक्ष का विरोध असल में बिल का विरोध”

अमित शाह ने कहा कि विपक्ष भले ही औपचारिक तौर पर बिल के समर्थन की बात कर रहा हो, लेकिन “अगर-मगर” और “किंतु-परंतु” जैसे शब्दों के जरिए वह वास्तव में इसका विरोध कर रहा है. उनके मुताबिक यह केवल इम्प्लीमेंटेशन का नहीं, बल्कि पूरे विधेयक का विरोध है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा 2029 के लोकसभा चुनाव को महिला आरक्षण के तहत कराने की है. इसके लिए अभी बिल पास करना जरूरी है, क्योंकि परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया और सीटों के पुनर्गठन में समय लगेगा.

परिसीमन की जरूरत क्यों?

अमित शाह ने कहा कि देश में कई लोकसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या बहुत असमान है. कहीं 60 हजार वोटर हैं तो कहीं 40-50 लाख तक मतदाता हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि एक सांसद 30-40 लाख मतदाताओं की जिम्मेदारी कैसे निभा सकता है. इसी वजह से संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान रखा गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि परिसीमन पर 2026 तक रोक (फ्रीज) थी, जो अब खत्म हो रही है. इसलिए यह सही समय है कि सीटों का पुनर्गठन कर महिला आरक्षण लागू किया जाए.

धर्म के आधार पर आरक्षण पर साफ रुख

गृह मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिम महिलाओं के नाम पर भ्रम फैला रहा है. उन्होंने साफ कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता. अमित शाह ने यह संदेश देने की कोशिश की कि महिला आरक्षण बिल केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और व्यवस्था सुधार से जुड़ा कदम है और इसे लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है.

ये भी पढ़ें: लोकसभा में वोटिंग से पहले बोले अमित शाह- परिसीमन पर करें हमारा समर्थन, हम वोट के मूल्य को एक समान करेंगे

Published at : 17 Apr 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Women Reservation AMIT SHAH
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