BNS पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, '3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट...'

भोपाल के भेल दशहरा मैदान में शनिवार को आयोजित राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में पशुपालन, दूध उत्पादन, न्याय व्यवस्था और नशे के खिलाफ अभियान को लेकर कई बातें कहीं. कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की. सम्मेलन के दौरान उज्जैन में ₹255 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 3 लाख लीटर क्षमता वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी गई.

नई न्याय व्यवस्था को लेकर अमित शाह का दावा

अमित शाह ने कहा कि पहले की न्याय व्यवस्था को लंबे समय तक 'तारीख पर तारीख' के लिए जाना जाता था. उन्होंने दावा किया कि नई आपराधिक न्याय व्यवस्था पूरी तरह लागू होने के बाद तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने की व्यवस्था मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि नए कानूनों के लागू होने के बाद न्याय प्रक्रिया में बदलाव आया है और सरकार का उद्देश्य लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना है.

दूध उत्पादन पर कांग्रेस को लेकर साधा निशाना

अमित शाह ने कहा कि वह यहां कांग्रेस को हिसाब देने आए हैं. उन्होंने दावा किया कि आजादी के बाद के 75 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में देश का दूध उत्पादन करीब 14 करोड़ 7 लाख टन तक पहुंचा, जबकि मोदी सरकार के 10 वर्षों में इसे बढ़ाकर 25 करोड़ टन तक पहुंचाने का काम किया गया. उन्होंने दूध उत्पादन में देश के शीर्ष पांच राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें भाजपा शासित राज्य शामिल हैं. शाह ने तंज कसते हुए कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस की 'नो एंट्री' है, क्योंकि उनके मुताबिक कांग्रेस ने गौपालकों के लिए पर्याप्त काम नहीं किया.

50 एकड़ जमीन पर होगा गोवंश संवर्धन

अमित शाह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से 50 एकड़ जमीन मांगी थी, जिसे स्वीकृति दे दी गई है. उन्होंने बताया कि इस जमीन पर गोवंश संवर्धन और नस्ल सुधार का काम किया जाएगा. अमित शाह के मुताबिक यहां ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की योजना है, जिससे बछड़ों की जगह बछिया के जन्म की संभावना बढ़ाई जा सके. इसका उद्देश्य पशुधन की उत्पादकता और नस्ल सुधार से जुड़ा काम आगे बढ़ाना बताया गया.

उज्जैन में 255 करोड़ का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

सम्मेलन में उज्जैन में ₹255 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण क्षमता वाले प्लांट की आधारशिला रखी गई. इसके अलावा भोपाल में 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्रोडक्ट डेयरी प्लांट और राज्य स्तरीय केंद्रीय प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया. शिवपुरी के मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया गया.

'मध्य प्रदेश को नारकोटिक्स मुक्त करेंगे'

अमित शाह ने नशे के खिलाफ अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश को नारकोटिक्स मुक्त बनाने की दिशा में काम करेगी. उन्होंने माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि 2029 के बाद मध्य प्रदेश में उनके बेटे-बेटियों के लिए नशे की जगह नहीं होगी.