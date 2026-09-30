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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘2029 तक पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे’, जालंधर में अमित शाह का बड़ा ऐलान

‘2029 तक पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे’, जालंधर में अमित शाह का बड़ा ऐलान

गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जालंधर दौरे के दौरान पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि AAP की सरकार ने पंजाब में चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Sep 2026 03:41 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के जालंधर में बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वैसे तो पंजाब के सामने बहुत मुद्दे हैं, मगर बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ नशे के मुद्दे पर लड़ेगी. हम 31 दिसंबर, 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे.

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया, लेकिन हमने जो कहा वो करके दिखाया है. हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया है, नक्सलवाद को भी खत्म किया है और नॉर्थ ईस्ट से भी आतंकवाद को खत्म किया है और अब हम पंजाब से नशे को समाप्त करेंगे. 

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नशा मुक्त पंजाब के लिए जालंधर आना मेरा परम सौभाग्य- शाह

पंजाब के जालंधर में बुधवार (30 सितंबर, 2026) को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘नशा मुक्त पंजाब के लिए जालंधर में आना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है. दौआब की इस भूमि को बार-बार प्रणाम करता हूं. खाने-पीने की चीजों को पंजाब का किसान भरकर देता है और था.’

उन्होंने कहा, ‘आजादी की बात हो पहले का और अब, तो पंजाब का जवान मां भारती के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता था और है. पंजाब के सूबे ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है. पंजाब की माताओं को प्रणाम करना चाहता हूं.’ 

भाजपा सरकार ने देश भर में नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया- शाह

अमित शाह ने कहा, ‘AAP की सरकार ने यहां चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया. यहां किसान, उद्योग, कानून, महिला सुरक्षा का मुद्दा है. भाजपा आने वाले चुनाव सिर्फ और सिर्फ नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है. मैं पंजाब की माताओं को और युवाओं से वादा करता हूं. भाजपा का समर्थन करिए, 31 दिसंबर, 2029 से पहले पंजाब को चट्टे के व्यापार से मुक्त कर देंगे. भाजपा के अध्यक्ष नितिन नबीन जी ने पठानकोट से नशा मुक्त पंजाब की यह यात्रा शुरू की थी और आज यह यहां जालंधर में समाप्त हो रही है.’

उन्होंने कहा, ‘ये केजरीवाल एंड कंपनी मेरे पीछे क्या कहने वाली है. हमने जो कहा है, वो करके दिखाया है. कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने किया. नक्सलवाद को खत्म करने का काम भाजपा ने किया. नार्थ ईस्ट में भी किया. अब पंजाब को चिट्टा मुक्त करने का काम हम करेंगे. ये भाजपा का वादा है. अपराधियों को चुन-चुनकर सलाखों के पीछे डालने का काम भाजपा करेगी.’

उन्होंने कहा, ‘नशे की लत के कारण जिन्होंने जान गंवाई है, मैं उनसे मिलकर आया हूं. एक मां कहती है कि मेरे लाल तो नहीं बचे, दूसरे के लाल को बचा लो. ये आम आदमी पार्टी (AAP) के लोग चट्टे से पंजाब को मुक्त नहीं कर सकता है. सिर्फ और सिर्फ भाजपा है, जो पंजाब को नशे से मुक्त कर सकती है. भाजपा सरकार ने देश भर में नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया.’ 

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 30 Sep 2026 03:28 PM (IST)
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