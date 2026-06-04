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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, अमित शाह पर लगाए थे गंभीर आरोप, बांग्लादेश में मची हलचल

ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, अमित शाह पर लगाए थे गंभीर आरोप, बांग्लादेश में मची हलचल

बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या को लेकर दिए ममता बनर्जी के बयान से बवाल मच गया है. एक वकील की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 03:38 PM (IST)
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बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. राजधानी कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में गृह मंत्रालय और अमित शाह का नाम घसीटने को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह विवाद 2 जून 2026 को कोलकाता के धर्मतला में टीएमसी के एक धरना प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ था. 

ममता बनर्जी ने अपने भाषण में दावा किया कि उन्हें बांग्लादेश में हुई बड़ी हत्या के पीछे की पूरी साजिश और लोगों के नामों की जानकारी है, लेकिन वह उनका खुलासा नहीं करेंगी क्योंकि इससे पड़ोसी देश में उथल-पुथल मच सकती है. ममता बनर्जी का साफ इशारा बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या को लेकर था. 

क्या कहा था ममता बनर्जी ने
FIR के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा था कि एसटीएफ ने बांग्लादेश के एक बड़े हत्यारे को गिरफ्तार किया था. इसे लेकर बांग्लादेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था. मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रही, मेरा पॉइंट यह है कि वे लोग मेघालय के रास्ते बंगाल में आए. यहां आने के बाद हमारी एसटीएफ ने उन्हें पकड़ा. गृह मंत्री खुद कह रहे हैं. मैंने इतने दिन तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज अत्याचार अपनी चरम सीमा पार कर गया है, इसलिए बोल रही हूं. 

वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर
ममता बनर्जी के इस सनसनीखेज दावे के बाद सिलीगुड़ी की वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने उनके खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज कराया. वकील का कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने बयान में देश के गृह मंत्रालय का भी नाम घसीटा है. वकील का आरोप है कि खुले मंच से देश से जुड़ी इतनी संवेदनशील और खुफिया जानकारी सार्वजनिक करने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. 

बांग्लादेश में भी हलचल
ममता बनर्जी के इस बयान ने बांग्लादेश की सरकार ने किनारा कर लिया है. बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा उबैद ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी दूसरे देश में चुनावी मौसम के दौरान नेता की टिप्पणियों पर जवाब देना उचित नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि उस्मान हादी की हत्या के संदिग्धों के प्रत्यर्पण के लिए हम सीधे तौर पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत सरकार के साथ संपर्क में हैं.

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Published at : 04 Jun 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
MAMATA BANERJEE AMIT SHAH BANGLADESH Sharif Osman Bin Hadi
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