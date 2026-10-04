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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अमेरिका अपनी मर्जी से अकेली ताकत..', विदेशी धरती पर एस जयशंकर का बड़ा बयान

'अमेरिका अपनी मर्जी से अकेली ताकत..', विदेशी धरती पर एस जयशंकर का बड़ा बयान

विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने 62वें म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने उभरती और मध्यम ताकतों को लेकर अपनी बात रखी, साथ ही अमेरिका-चीन का भी जिक्र किया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Oct 2026 06:46 PM (IST)
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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और चीन को लेकर बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका जानबूझकर अपनी मर्जी से अकेली ताकत बन रहा है. उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन की बदली हुई कंडीशन और चीन का उदय दुनिया में हालात बदल रहे हैं. जयशंकर 62वें म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे.

उन्होंने कहा, 'इंटरनेशनल सिस्टम अमेरिका और चीन के बीच होते कड़े कॉम्पिटिशन, उभरती और मिडियम पावर के बीच बढ़ती आत्मनिर्भरता और साझेदारियों में विविधता लाने और जोखिम कम करने की कोशिशों से तय हो रही है.'

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उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस रूम में मौजूद कोई भी इस बात पर असहमति नहीं रखता होगा कि आज के हालात मुख्य रूप से अमेरिकी बदली हुई स्थिति से तय हो रहे हैं. अमेरिका जानबूझकर एक अकेली ताकत बन गया है. 

'चीन का उदय एक और अहम पहलू'

जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा इंटरनेशनल कंडिशन का दूसरा बड़ा पहलू चीन का उदय है. दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में उसकी हिस्सेदारी एक तिहाई है. साथ ही आर्थिक क्षमताएं राजनीतिक प्रभाव में बदल रही हैं. चीन खुद को एक अनोखा देश मानता है. कई मायनों में यह उनकी अपनी सोच भी है. हकीकत भी है. 

दुनिया अमेरिका और चीन के बीच एक कॉम्पिटिशन देख रही है. यह सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कारण किसी भी देश के पास मौजूद ताकत या प्रभाव का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है. यह कॉम्पिटिशन आपसी निर्भरता यानी डिपेंडेंस कॉम्पलेक्ससिटी के साथ-साथ चल रही है.

'उभरती-मध्यम इकोनॉमी वाले देश मजबूत हो रहे' 

इसके अलावा विदेश मंत्री ने कहा कि उभरती और मध्यम आर्थिक शक्ति वाले देश अपने हित को लेकर जागरूक हो रहे हैं. वह ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भरता चाहते हैं. भारत में आत्मनिर्भर शब्द बहुत चलन में है. ये देश अब इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि बातचीत और मोलभाव में वे क्या योगदान दे सकते हैं. 

जयशंकर ने कहा, 'ज्यादातर उभरती और मध्यम ताकतें अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं से आगे बढ़कर अलग-अलग विकल्प अपनाने और जोखिम कम करने पर ध्यान दे रही हैं. वे एजेंडा के तहत सहयोग डेवलप कर रहे हैं. विचार की समानता की जरूरत नहीं रह गई है. उभरती और मध्यम ताकतें मजबूत सप्लाई चेन और नए सिस्टम डेवलप करने की दिशा में भी काम कर रही हैं.' 

'साथ काम करने के लिए सहमत होना जरूरी'

इसके अलावा विदेश मंत्री ने कहा है कि साथ काम करने के लिए देशों को हर मुद्दे पर पूरी तरह सहमत होना जरूरी नहीं है. विचारों की पूरी समानता या हितों का मजबूत मेल होना, आज के समय में बहुत ऊंचा पैमाना है. अगर देशों के बीच काफी हद तक समान आधार हो, तो वे साथ मिलकर काम कर सकते हैं. अगर आपके पास काफी समान बिंदु हैं, तो देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए यह काफी है. 

उन्होंने कहा कि रिस्क कम करने, विविधता लाने और बचाव के उपाय करने के जरिए धीरे-धीरे नया वैश्विक ढांचा आकार ले रहा है. 

'उभरती-मध्यम ताकतें एक दूसरे सहयोग कर सकती हैं'

जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम ताकतें एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकती हैं. साथ ही अमेरिका और चीन दोनों के साथ रिश्ते बनाए रख सकती है. बर्शते उनके हितों में सीधा टकराव न हो. इस दौरान विदेश मंत्री ने क्वाड और ब्रिक्स के उदाहरण दिए. 

विदेश मंत्री ने कनेक्टिविटी के मामले में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट का जिक्र किया है. उन्होंने ब्रिक्स का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां देश एक साथ आते हैं. उनकी सामूहिक आवाज अलग-अलग देशों की आवाज से ज्यादा मजबूत हो सकती है.

इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र किया. साथ ही कहा कि जो दोनों ही भारत की नेतृत्व वाली पहल हैं. यह आज का बदलता ग्लोबल ऑर्डर है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 04 Oct 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
America S Jaishankar INDIA CHINA
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