जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बडगाम में शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन ने एक विरोध मार्च का आयोजन किया. शिया समुदाय ने ईरानी सरकार के समर्थन में और ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की निंदा करते हुए कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए. शुक्रवार की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए. इसके अलावा, इस दौरान शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजरायल के विरोध में भी नारे लगाए गए.

अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीरों के साथ किया प्रदर्शन

ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी ने ईरान के समर्थन में और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के खिलाफ शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था. प्रदर्शनकारियों ने एकजुटता के प्रतीक के रूप में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की तस्वीरें साथ ले रखी थीं. शिया समुदाय के लोगों ने बडगाम के इमामबाड़ा से एक और विरोध मार्च निकाला.

अंजुमन-ए-शरी शिया के अध्यक्ष ने की US और इजरायल की निंदा

वहीं, इन विरोध प्रदर्शनों में अंजुमन-ए-शरी शिया के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल-सफवी अल-मौसवी ने इसमें भाग लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की. इस दौरान उन्होंने ईरान में सरकार विरोधी लोगों का समर्थन करने का आरोप लगाया.

ईरान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को परेशानी होने के बाद मुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ गंभीर सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ एक पूर्ण जन विद्रोह में बदल गए हैं, जो हिंसा के लिए अमेरिका और इजरायल को दोषी ठहराते हैं.

अमेरिका और ईरान ने ईरान को दी धमकी

वहीं, अमेरिका और इजरायल ने धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया, तो वे ईरान पर हमला करेंगे, जिससे यह साफ पता चलता है कि वे खामेनेई विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं.

