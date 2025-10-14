ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में वक्फ पोर्टल को लेकर बड़ा फैसला, जानें क्या होगा?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की रविवार को एक अहम बैठक हुई. बोर्ड की यह बैठक, अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई, जिसमें वक्फ संपत्तियों, वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 और मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

इस बैठक में UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चर्चा हुई. बोर्ड ने माना कि देश के कई राज्यों से शिकायतें मिलीं हैं कि यह पोर्टल काफी धीमा है, जो बार-बार क्रैश होता है और एक संपत्ति के दस्तावेज अपलोड करने में 40-45 मिनट लगते हैं. साथ ही अनेक दस्तावेजों की अनिवार्यता के कारण प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है.

सभी प्रमुख स्थानों पर स्थापित होंगे वक्फ हेल्प डेस्क

इस समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रमुख स्थानों पर वक्फ हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे. इन डेस्कों पर तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से मुतवल्लियों और संबंधित लोगों को दस्तावेज अपलोड करने में सहायता दी जाएगी. हालांकि बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाने और सिस्टम को सरल व यूज़र-फ्रेंडली बनाने की मांग की है. इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.

रामलीला मैदान कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रयास

इस बैठक में तहफ़्फ़ुज़-ए-अक़ाफ़ (वक्फ संपत्तियों की रक्षा) अभियान के संयोजक डॉ. एस क्यू आर इलियास ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ दूसरे चरण के अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा को सफल बनाने के लिए सभी धार्मिक व सामुदायिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा. राज्यों में भी बड़े जनसभाओं के आयोजन की योजना है.

इस बैठक में उपाध्यक्ष मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी, सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, महासचिव मौलाना फज़लुर रहीम मुजद्दिदी, कोषाध्यक्ष प्रो. एम रियाज़ उमर, प्रवक्ता डॉ. एस.क्यू.आर. इलियास, महिला शाखा प्रभारी एडवोकेट जलीसा सुल्ताना यासीन, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी, आरिफ मसूद (MLA), एडवोकेट एम आर शमशाद सहित कई अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद थे.

