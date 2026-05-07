NCRB रिपोर्ट 2024 का अलार्म- युवाओं पर सबसे ज्यादा वार, यूपी-बिहार टॉप, दिल्ली सबसे खतरनाक शहर

भारत में हत्या का पैटर्न एक खतरनाक मोड़ ले चुका है- अब सबसे ज्यादा शिकार वे लोग बन रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत ही की थी. NCRB 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 0 से 30 वर्ष (यानी 35 से कम आयु समूह का बड़ा हिस्सा) हत्या के मामलों में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग बन चुका है. यह सिर्फ अपराध का आंकड़ा नहीं, बल्कि देश के युवा भविष्य पर सीधा प्रहार है.

नेशनल तस्वीर: युवाओं पर केंद्रित हिंसा

डेटा साफ संकेत देता है कि 18–30 वर्ष आयु वर्ग हत्या के मामलों में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, जबकि 0–18 वर्ष के बच्चों की भी बड़ी संख्या इन घटनाओं में शामिल है. इन दोनों समूहों को जोड़ने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में हत्या का सबसे बड़ा बोझ युवाओं और किशोरों पर है. हत्या के पीछे प्रमुख कारणों में व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद, पारिवारिक झगड़े और प्रेम संबंधों से जुड़े टकराव प्रमुख हैं—यानी अपराध का बड़ा हिस्सा नजदीकी सामाजिक दायरे से उपज रहा है.

टॉप 10 राज्य: जहां सबसे ज्यादा युवा मारे गए

राज्यवार आंकड़े बताते हैं कि हिंसा का केंद्र बड़े और घनी आबादी वाले राज्य बने हुए हैं:

उत्तर प्रदेश – 1,491 पीड़ित (205 बच्चे, 1,286 युवा 18–30)

बिहार – 1,189 (131 बच्चे, 1,058 युवा)

महाराष्ट्र – 1,000 (119 बच्चे, 881 युवा)

मध्य प्रदेश – 775 (125 बच्चे, 650 युवा)

राजस्थान – 758 (40 बच्चे, 718 युवा)

पश्चिम बंगाल – 712 (39 बच्चे, 673 युवा)

तमिलनाडु – 646 (65 बच्चे, 581 युवा)

कर्नाटक – 575 (113 बच्चे, 462 युवा)

झारखंड – 549 (9 बच्चे, 540 युवा)

तेलंगाना – 512 (41 बच्चे, 471 युवा)

उत्तर प्रदेश और बिहार में 18–30 आयु वर्ग में ही 1,000 से ज्यादा हत्याएं दर्ज होना इस बात का संकेत है कि युवा अवस्था सबसे ज्यादा जोखिम भरी बन चुकी है।

टॉप 10 शहर: दिल्ली सबसे बड़ा 'हॉटस्पॉट'

महानगरों में यह ट्रेंड और भी खतरनाक है, जहां युवा तेजी से हिंसा के शिकार बन रहे हैं:

दिल्ली – 219 पीड़ित (43 बच्चे, 176 युवा)

बेंगलुरु – 91

पटना – 72

सूरत – 55

मुंबई – 51

चेन्नई – 43

हैदराबाद – 43

नागपुर – 35

अहमदाबाद – 35

इंदौर – 35

दिल्ली इस सूची में सबसे बड़ा अपवाद है, जहां युवाओं की हत्या के मामले दूसरे शहरों की तुलना में लगभग दोगुने हैं. यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि तेजी से बदलते शहरी सामाजिक ढांचे का संकेत भी है.

हत्या के पीछे क्या है वजह?

आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि हत्या का बड़ा हिस्सा ‘व्यक्तिगत’ कारणों से जुड़ा है, न कि संगठित अपराध से. दिल्ली में ही 81 मामले विवाद से जुड़े पाए गए, जबकि बेंगलुरु में यह संख्या 41 रही. यह संकेत देता है कि:

पारिवारिक और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है

छोटे-छोटे विवाद घातक हिंसा में बदल रहे हैं

युवा वर्ग भावनात्मक और सामाजिक दबावों के बीच फंस रहा है

विशेषज्ञ इसे 'सोशलाइजेशन की प्रक्रिया' से जोड़ते हैं—यानी जिस माहौल में व्यक्ति बड़ा होता है, वही उसके व्यवहार को आकार देता है. शहरीकरण, बेरोजगारी, रिश्तों में अस्थिरता और बढ़ता मानसिक तनाव युवाओं को हिंसा की ओर धकेल रहे हैं.

NCRB के आंकड़े साफ चेतावनी देते हैं कि भारत में हत्या का सबसे बड़ा शिकार 35 साल से कम उम्र के लोग हैं. यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे, पारिवारिक संवाद और नीति-निर्माण की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल है। अगर युवा ही असुरक्षित हैं, तो देश का भविष्य भी जोखिम में है.