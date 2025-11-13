हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चार डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर NIA-जम्मू पुलिस का छापा, रेड फोर्ट ब्लास्ट से निकला सीधा लिंक

चार डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर NIA-जम्मू पुलिस का छापा, रेड फोर्ट ब्लास्ट से निकला सीधा लिंक

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियां फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज की जांच कर रही हैं. धमाके से जुड़े चार डॉक्टर इसी कॉलेज से थे. डॉ. निसार धमाके के बाद से लापता है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 13 Nov 2025 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज पर है. कभी अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए मशहूर यह कॉलेज अब आतंकियों से जुड़ाव के आरोपों में घिर गया है.  जम्मू-कश्मीर पुलिस और NIA की टीम ने बुधवार (12 नवंबर) को कॉलेज में छापा मारा. जांच में पता चला है कि धमाके से जुड़े चार डॉक्टर- डॉ. उमर उन नबी, डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन शाहिद, और डॉ. निसार-उल-हसन इसी कॉलेज से जुड़े थे.

धमाके के बाद से लापता है डॉ. निसार

सूत्रों के मुताबिक, डॉ. निसार-उल-हसन को 2022 में जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुरक्षा कारणों से नौकरी से निकाला था. इसके बाद उसने फर्जी नाम से अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में दोबारा नौकरी हासिल की थी. धमाके के बाद से वह लापता है. अल-फलाह यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ. भूपिंदर कौर ने बयान जारी कर कहा कि यूनिवर्सिटी का इन डॉक्टरों से व्यक्तिगत संबंध नहीं है और कॉलेज पूरी तरह जांच में सहयोग कर रहा है. उन्होंने कहा, “कैंपस में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है.”

भर्ती प्रक्रिया की होगी जांच

हालांकि, जांच एजेंसियों को कॉलेज की सफाई पर यकीन नहीं है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “एक ही कॉलेज से चार डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क से जुड़ना इत्तेफाक नहीं हो सकता.” अब जांच एजेंसियां निजी विश्वविद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया की जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं सुरक्षा जांच में चूक तो नहीं हुई. 

अब तक 70 से ज्यादा फैकल्टी और छात्रों से हो चुकी है पूछताछ

अब तक 70 से ज्यादा फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ हो चुकी है. एक छात्र ने बताया, “डॉ. उमर और डॉ. गनई अक्सर कई दिनों तक कॉलेज से गायब रहते थे और पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेते थे.”

नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या कहा?

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने कहा है कि वह इस मामले पर नजर रखे हुए है और जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने की थी. ये यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और साइंस के कोर्स ऑफर करती है. इसका मेडिकल कॉलेज 2019 में मान्यता प्राप्त कर चुका है. 

ये भी पढ़ें-

दिल्ली कार ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा! कश्मीर का डॉक्टर उमर ही निकला मास्टरमाइंड, डीएनए रिपोर्ट ने खोले राज

Published at : 13 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Tags :
NIA Delhi Blast Faridabad NIA  Red Fort Blast
और पढ़ें
