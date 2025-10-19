हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...

'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...

अमित मालवीय ने कहा कि त्योहारों की तुलना करने के बजाय अखिलेश यादव को भारत की विविध परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 19 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

अखिलेश यादव के दिवाली पर दीयों और मोमबत्ती जलाने को लेकर दिए बयान से चौतरफा बवाल मचा है. बीजेपी नेताओं ने सपा अध्यक्ष को घेरना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का दिवाली पर दीये न जलाने का बयान निंदनीय है. यह त्योहार खुशी का प्रतीक है, यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाता है. ऐसे बयान उनकी हताशा को दर्शाते हैं.

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि ये बहुत जल्दी गैंडियो की तरह ईसाई बनने जा रहे हैं. प्रभु श्री राम और कृष्ण को भी दिक्कत नहीं है. आप भी काहे परेशान हैं. हिंदू धर्म पे बोझ बहुत बढ़ गया है.

'अखिलेश यादव का ये बयान चौंकाने वाला'
बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अखिलेश यादव के बयान को एक्स पर रि-पोस्ट करते हुए लिखा कि अखिलेश यादव का यह बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हमारे त्योहारों के प्रति संवेदनहीनता भी दिखाता है. उन्होंने बताया कि सपा प्रमुख ने कहा है, “पूरी दुनिया में क्रिसमस पर शहर रोशनी से जगमगाते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए. दीए और मोमबत्तियों पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब? सरकार को हटाना चाहिए हम और सुंदर लाइट्स लगाएंगे.”

'हिन्दू आस्था का अपमान है'
अमित मालवीय ने कहा कि दिवाली हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है. यह सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश देती है. दीए और मोमबत्तियां हमारी परंपरा का हिस्सा हैं, जिनमें घर-घर की भावना और श्रद्धा जुड़ी होती है. इन्हें “पैसे की बर्बादी” कहना न सिर्फ़ अनुचित है बल्कि हिन्दू आस्था का अपमान भी है. उन्होंने आगे लिखा कि त्योहारों की तुलना करने के बजाय अखिलेश यादव को भारत की विविध परंपराओं का सम्मान करना चाहिए. यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है.

'उन्हें एंटनी या अकबर कहना चाहिए'
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और दिवाली पर उनकी टिप्पणी पर सवाल उठाया. सारंग ने कहा, 'अखिलेश नाम का व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कह सकता है? मुझे लगता है कि उन्हें एंटनी या अकबर कहना चाहिए. मुझे हैरानी है कि कोई दिवाली की पूजा और दीये जलाने का विरोध कैसे कर सकता है.'

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Elections 2025: गिरिराज सिंह का विवादित बयान, मुसलमानों को बताया 'नमक हराम', मौलवी संग बातचीत का सुनाया किस्सा

Published at : 19 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Diwali BJP Akhilesh Yadav Mukhtar Abbas Naqvi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI: धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI: धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
धड़ाधड़ विकेट गिरे फिर केएल राहुल ने धोया, भारत ने 136 रन बनाए; ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Gabru First Film: बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
हेल्थ
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
जनरल नॉलेज
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget