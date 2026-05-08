अखिलेश के तंज और कनिमोझी की चिट्ठी से बढ़ी हलचल, क्या INDI गठबंधन में पड़ गई दरार?

Kanimozhi ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में डीएमके सांसदों की सीटिंग व्यवस्था बदलने की मांग की है. अपने पत्र में कनिमोझी ने कहा कि बदले हुए राजनीतिक हालात को देखते हुए डीएमके सांसदों का कांग्रेस सदस्यों के साथ मौजूदा सीटिंग अरेंजमेंट में बैठना अब उचित नहीं होगा. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि डीएमके सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की जाए.

अपने पत्र में कनिमोझी ने कहा कि बदले हुए राजनीतिक हालात को देखते हुए डीएमके सांसदों का कांग्रेस सदस्यों के साथ मौजूदा सीटिंग अरेंजमेंट में बैठना अब उचित नहीं होगा. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से डीएमके सांसदों के लिए अलग सीटिंग व्यवस्था करने का अनुरोध किया.

DMK MP Kanimozhi has written a letter to the Lok Sabha Speaker, requesting a change of seating arrangement in the Lok Sabha.



"I write to respectfully request suitable changes in the seating arrangement of the MP belonging to the DMK in the Lok Sabha. In view of the changed… pic.twitter.com/nFFsjQmFnt — ANI (@ANI) May 8, 2026

सहयोगी दल आमतौर पर साथ बैठते हैं, जबकि अलग बैठने का फैसला राजनीतिक दूरी का संकेत देता है. ऐसे में कनिमोझी का यह पत्र सिर्फ बैठने की व्यवस्था बदलने का अनुरोध नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति को दिया गया एक स्पष्ट संदेश भी माना जा रहा है.

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यह कदम सिर्फ संसदीय औपचारिकता नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे विपक्षी राजनीति में बदलते समीकरणों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. लंबे समय तक तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस सहयोगी दल रहे हैं. दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा रही थीं. लेकिन हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद दोनों दलों के बीच संबंधों में तनाव की अटकलें बढ़ गई हैं.

हालिया विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया. हालांकि पार्टी बहुमत के आंकड़े 118 से सिर्फ 10 सीट पीछे रह गई. इसके बाद कांग्रेस ने डीएमके से दूरी बनाते हुए टीवीके को सशर्त समर्थन देने की पेशकश कर दी. माना जा रहा है कि इसी राजनीतिक बदलाव के बीच डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में दरार खुलकर सामने आने लगी है.

इस बीच Akhilesh Yadav ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर Mamata Banerjee और M. K. Stalin के साथ अपनी तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने लिखा, “हम वो लोग नहीं हैं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दें.” इसे कांग्रेस द्वारा डीएमके से दूरी बनाने पर कटाक्ष माना जा रहा है.

तमिलनाडु में हालिया राजनीतिक बदलावों के बीच कांग्रेस ने अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का संकेत दिया है. इसी बीच Kanimozhi ने अखिलेश यादव के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “एकजुटता और समर्थन के लिए धन्यवाद.” इससे विपक्षी राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा और तेज हो गई है.

DMK और कांग्रेस के बीच तनाव अब खुलकर सामने आने लगा है. गुरुवार को M. K. Stalin की अध्यक्षता में हुई डीएमके बैठक में पार्टी ने एक कड़ा प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस पर धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के साथ विश्वासघात” करने का आरोप लगाया.

डीएमके का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव डीएमके के साथ लड़ने के बावजूद नतीजों के बाद अभिनेता Vijay की पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam का समर्थन कर दिया. कांग्रेस ने पांच सीटें जीतने के बाद बहुमत से दूर रह गई टीवीके को सरकार गठन के लिए समर्थन देने का संकेत दिया है.

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