पुणे से दिल्ली आ रहे अकासा एयर के एक विमान से शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को पक्षी टकरा गया, लेकिन फिर भी विमान सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय राजधानी में उतर गया. एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि विमान की इंजीनियरिंग टीम द्वारा जांच की जा रही है और गहन निरीक्षण के बाद इसे सेवा के लिए जारी कर दिया जाएगा.

प्रवक्ता ने कहा, '10 अक्टूबर 2025 को पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली अकासा एयर की उड़ान संख्या क्यूपी 1607 से एक पक्षी टकरा गया. इसके बावजूद विमान सुरक्षित उतर गया और सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को विमान से उतार लिया गया है.

दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरने वाला था विमान

हालांकि यात्रियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24.कॉम पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बोइंग 737 मैक्स 8 विमान से संचालित यह उड़ान शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद राष्ट्रीय राजधानी में उतरा था. जिस विमान से पक्षी टकराया था, वह दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरने वाला था. सूत्रों के अनुसार इस सेवा में कुछ घंटों की देरी हुई और उस मार्ग के लिए एक अन्य विमान को लगाया गया.

कब होती हैं बर्ड हिट की घटनाएं

बर्ड हिट की घटनाएं अक्सर टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान होती हैं, जब कोई जहाज कम ऊंचाई पर होता है. नागरिक उड्डयन विशेषज्ञों के मुताबिक आधुनिक विमानों की सुरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, फिर भी ऐसे मामलों में विमान की पूरी जांच करना आवश्यक होता है ताकि कोई जोखिम न रहे.

बता दें कि अकासा एयर एक नई एयरलाइन है, जिसका मुख्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में है. यह एयरलाइन दिसंबर 2021 में बनाई गई थी और एयरलाइन ने जुलाई 2022 से अपना परिचालन शुरू किया. इसकी स्थापना भारत के प्रमुख स्टॉक व्यापारी और व्यवसायी रहे राकेश झुनझुनवाला ने की.

