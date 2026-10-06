एक्सप्लोरर
रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, उठा ले गई पुलिस
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर को मंगलवार को रेजीनगर पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया. पुलिस उन्हें उनकी पार्टी के कार्यालय से अपने साथ ले गई. यह कार्रवाई रेजीनगर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मतदान करने के बाद हुई. हालांकि, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की वजह स्पष्ट नहीं की है.
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
LIVE: बंगाल में उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, कहा- 'पुलिस खुद गड़बड़ी कर रही'
इंडिया
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
इंडिया
Explained: नाइजीरिया के वो दर्दनाक विमान हादसे जिनमें गई 200 लोगों तक की जान, 5 सबसे बड़े क्रैश
इंडिया
EXPLAINED: नंदीग्राम से नगांव तक, इन 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, जानें हर सीट का समीकरण