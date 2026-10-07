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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहुमायूं कबीर राजनीति से लेंगे संन्यास? बोले - 'विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा अगर...'

हुमायूं कबीर राजनीति से लेंगे संन्यास? बोले - 'विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा अगर...'

AJUP के चीफ हुमायूं कबीर ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं. कबीर कहना है कि 10 हजार में 6 हजार लोग मेरे फैसलों से सहमत होते हैं, तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Oct 2026 05:54 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के 'आम जनता उन्नयन पार्टी' यानी AJUP के चीफ हुमायूं कबीर ने राजनीति से जल्द संन्यास लेने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा है कि 10 हजार में से अगर 6 हजार लोग मेरे फैसले से सहमत होते हैं, तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा. मैं  बंगाल विधानसभा में अपनी सीट पर नहीं बैठूंगा. 

कबीर ने ये बयान रेजीनगर में मंगलवार को वोटिंग के दौरान पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प के बाद गिरफ्तारी के एक दिन बाद आया है. इस दौरान वह मीडिया के सामने भावुक हो गए. उन्होंने चुनावी राजनीति छोड़ने का संकेत दिया. साथ ही दावा किया कि मुर्शिदाबाद जिले की मुस्लिम बाहुल सीट पर बीजेपी जीत हासिल करेगी. 

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हुमायूं कबीर भावुक हो बोले- 'विधायक का जो सम्मान है..'

हुमायूं कबीर ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'विधायक का जो सम्मान है, बिना कोई अपराध के सब इंस्पेक्टर ने क्या किया, आप सब खड़े थे वहां. मैं किसी चुनाव आयोग के नियम का उल्लंघन करके, किसी तरह का झमेला करने के लिए नहीं गया था. कोई बूथ में नहीं गया. मैं पार्टी ऑफिस में खड़ा था, वहीं से मुझे डिटेन करके 12 घंटा डिटेन रखा.'

कबीर बोले- 'क्या होगा ये विधायक होने का?' 

कबीर ने कहा, 'इस दौरान वोट लूटा. गणतंत्र टूट रहा है. क्या होगा, ये विधायक होने का. कोई जरूरत नहीं है. कल 93 प्रतिशत से ज्यादा पोल हुआ. 80 प्रतिशत पोल पुलिस ने कराया. पुलिस लोग, उनको बीजेपी के समर्थन में वोट कराया. और मुख्यमंत्री का प्लान था कि ज्यादा मार्जिन नहीं रखना चाहिए. 25 से 30 हजार मार्जिन रखो. बाकि सेकंड पोजिशन गुलाम नबी आजाद को रखो.'

उन्होंने बताया, 'वो पूरा प्लान पुलिस को देकर ये किया गया. ये गणतंत्र का खून किया. गणतंत्र की हत्या किया. मतगणना स्थल तो नहीं जाऊंगा. मेरी पार्टी से कोई नहीं जाएगा. मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा. वो सीट खाली रहेगी. पार्टी तो चलेगी, पार्टी का रजिस्ट्रेशन है ही. बाकी बाद में सोचा जाएगा.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 07 Oct 2026 04:57 PM (IST)
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