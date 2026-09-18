TMC का सिंबल फ्रीज करने पर गुस्से में पवन खेड़ा, बोले- 'ECI का ये कदम...'

पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने चुनाव आयोग के उस अंतरिम आदेश की आलोचना की है, जिसमें AITC के प्रतिद्वंद्वी गुटों को उपचुनाव के दौरान पार्टी के नाम और 'फूल और घास' वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया है. कांग्रेस ने इसे आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हटना बताया है.

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि AITC के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने का चुनाव आयोग का फैसला न्याय नहीं है. उन्होंने इसे आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हटना बताया.

कांग्रेस ने आयोग के फैसले पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने गुरुवार को चुनाव आयोग के फैसले की निंदा की. पार्टी ने आरोप लगाया कि AITC के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'देर रात का जन्मदिन का तोहफा' है.

चुनाव आयोग ने AITC के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है. आयोग ने दोनों गुटों से शुक्रवार सुबह तक अपनी पसंद के नाम और चुनाव चिह्न बताने को कहा है.

ममता बनर्जी और अरूप रॉय गुटों की सुनवाई

चुनाव आयोग ने गुरुवार रात जारी अपने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले पर विस्तृत फैसला जरूरी है. आयोग ने यह आदेश ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के नेताओं की सुनवाई के बाद जारी किया.

आयोग के मुताबिक, मामले का अंतिम और विस्तृत निर्धारण चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा.

केसी वेणुगोपाल ने लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, AITC के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करना बीजेपी की ओर से किए गए खुले तौर पर असंवैधानिक कब्जे के बाद - CEC ज्ञानेश कुमार का पीएम मोदी को देर रात का जन्मदिन का तोहफा है. उन्होंने एक्स पर आरोप लगाया कि बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ने वाले लोगों को अब उनके खिलाफ बगावत करने और चुनाव आयोग की मदद से दल-बदल जैसे असंवैधानिक काम करने के लिए खुली छूट दी जा रही है.

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर साबित किया है कि वह बीजेपी के हाथों की कठपुतली और लोकतंत्र को धीरे-धीरे खत्म करने का औजार बन गया है.

उन्होंने कहा, "उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और अब AITC के मामले में ऐसा किया है, जो भी बीजेपी का विरोध करता है, उसे करारा झटका दिया जाता है और उसका पूरा चुनावी अस्तित्व छीन लिया जाता है.

कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग के फैसले की निंदा करते हुए मांग की कि आयोग तुरंत ममता बनर्जी को 'दो पत्तियों' वाला चुनाव चिह्न बहाल करे.

पवन खेड़ा बोले- प्रतीक पर टूटे गुट का दावा नहीं

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर कहा कि AITC के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने का फैसला न्याय नहीं है. उन्होंने कहा, यह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हटना है.

खेड़ा ने आगे कहा कि AITC से अलग हुआ गुट संवैधानिक आधार नहीं रखता और इसलिए उसका AITC के चुनाव चिह्न पर कोई वैध दावा नहीं है. उनके मुताबिक, चुनाव चिह्न उसी पार्टी का है, जिसके नाम से वह जुड़ा हुआ है.

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