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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासरकार ने फ्लाइट में सीट सेलेक्शन फ्री किया तो भड़कीं एयरलाइंस, FIA ने लिखी चिट्ठी, कहा- अगर ऐसा किया तो...

सरकार ने फ्लाइट में सीट सेलेक्शन फ्री किया तो भड़कीं एयरलाइंस, FIA ने लिखी चिट्ठी, कहा- अगर ऐसा किया तो...

DGCA Vs Airlines: फ्लाइट में सीट सेलेक्शन को लेकर सरकार और एयरलाइंस के बीच टकराव सामने आ गया है. DGCA के एक निर्देश का एयरलाइंस ने कड़ा विरोध किया है. आइए जानते हैं, पूरा मामला.

By : वरुण भसीन | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 21 Mar 2026 05:35 PM (IST)
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फ्लाइट में सीट सेलेक्शन को लेकर सरकार और एयरलाइंस के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है. केंद्र सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय के जरिए DGCA को निर्देश दिया है कि हर उड़ान में कम से कम 60% सीटें यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं ताकि एक ही PNR पर बुकिंग करने वाले परिवार और दोस्त बिना पैसे दिए साथ बैठ सकें.

एयरलाइंस ने जताया कड़ा विरोध

सरकार इसे यात्रियों को राहत देने वाला कदम बता रही है, लेकिन एयरलाइंस ने इस फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. इंडिगो, एअर इंडिया और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने नागर विमानन सचिव को पत्र लिखकर साफ कहा है कि अगर सीट सेलेक्शन से होने वाली कमाई बंद की जाती है तो वे बेस फेयर बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे.

एयरलाइंस का तर्क है कि सीट चुनने से मिलने वाला शुल्क उनकी सहायक राजस्व (ancillary revenue) का अहम हिस्सा है जिससे ऑपरेशन की लागत को संतुलित किया जाता है. ऐसे में इस कमाई पर रोक लगाने का मतलब सीधे-सीधे उनके राजस्व पर असर डालना है.

सीट सेलेक्शन में कितना चार्ज वसूलती हैं एयरलाइंस?

फिलहाल देश में एयरलाइंस सीट सेलेक्शन के लिए करीब 200 रुपये से लेकर 2,100 रुपये तक का शुल्क वसूलती हैं जो सीट की लोकेशन, फ्रंट रो, विंडो या एक्स्ट्रा लेगरूम जैसी सुविधाओं पर निर्भर करता है. यही वजह है कि कई यात्री इस शुल्क से बचने के लिए सीट चुनना छोड़ देते हैं जबकि जो लोग सुविधा चाहते हैं वे अतिरिक्त भुगतान करते हैं.

एयरलाइंस ने यह भी कहा है कि मौजूदा समय में इंडस्ट्री पहले से ही भारी लागत दबाव में है. ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में उतार-चढ़ाव एयरपोर्ट चार्ज में बढ़ोतरी और मध्य पूर्व में जारी तनाव की वजह से ऑपरेशनल लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे हालात में सहायक राजस्व जैसे स्रोत ही एयरलाइंस को टिकाए रखने में मदद करते हैं.

FIA ने इस फैसले को रेगुलेटरी ओवररीच बताया

FIA ने इस फैसले को रेगुलेटरी ओवररीच बताते हुए कहा है कि यह व्यावसायिक मामलों में अनावश्यक सरकारी दखल है. इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यात्रियों पर पड़ने वाले असर को लेकर है. सरकार का दावा है कि इस फैसले से यात्रियों को राहत मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त शुल्क से छुटकारा मिलेगा.

एयरलाइंस का कहना है कि हकीकत इसके उलट होगी. सीट चार्ज खत्म होने पर उसकी भरपाई बेस किराए में की जाएगी, जिससे हर यात्री को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा. चाहे वह सीट सेलेक्शन करे या नहीं. ऐसे में आने वाले समय में हवाई यात्रा सस्ती होगी या महंगी, यह अब सरकार और एयरलाइंस के बीच इस खींचतान पर निर्भर करेगा.

यह भी पढ़ें: 270 लोगों की जान लेने वाले एयर इंडिया हादसे पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, जानें क्या दिया आदेश

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 21 Mar 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Indian Government Latest News Civil Aviation NARENDRA MODI DGCA Vs Airlines
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