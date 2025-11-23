हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पहले आर्मी सैल्यूट फिर नम आंखों से विंग कमांडर पत्नी अफशां ने दी पति नमांश को आखिरी विदाई, पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार

पहले आर्मी सैल्यूट फिर नम आंखों से विंग कमांडर पत्नी अफशां ने दी पति नमांश को आखिरी विदाई, पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार

34 साल के कमांडर स्याल हैदराबाद के एयरबेस पर पोस्टेड थे. उनका अंतिम संस्कार हिमाचल में स्थित उनके पैतृक गांव पटियालकर में पूरे मिलट्री सम्मान के साथ किया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 Nov 2025 06:44 PM (IST)
दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटना में जान गवां देने वाले भारतीय एयरफोर्स विंग कमांडर नमांश स्याल की पत्नी और विंग कमांडर अफशां ने आखिरी सलामी दी. यह पल जिसने भी देखा उसके आंख से आंसू छलक उठे. नमांश को हिमाचल के कांगड़ जिले में उनके पैतृक गांव पटियालकर में पूरे मिलट्री सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया. 

नमांश एक समर्पित अफसर थे, जो अपनी एथिलेटिक और शानदार सर्विस रिकॉर्ड के लिए पहचाने जाते रहेंगे. 34 साल के कमांडर स्याल हैदराबाद के एयरबेस पर पोस्टेड थे. अब उनके परिवार में उनकी पत्नी अफशां, छोटी बेटी आर्या और उनके माता पिता हैं. 

21 नवंबर 2025 को दुबई में एयरशो के दौरान क्रैश हुआ था. यह हादसा दुबई के अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम ऊंचाई पर हुआ था. यह तेजस लाइट कॉम्बैंट एयरक्राफ्ट उड़ाते समय कंट्रोल खो बैठा था, नीचे गिर गया और उसकी आग लग गई.

इंडियन एयरफोर्स ने जताया दुख
इंडियन एयरफोर्स ने दुख जताते हुए कहा, 'एक डेडिकेटेड फाइटर पायलट और पूरी तरह से प्रोफेशनल विंग कमांडर स्याल ने पक्के कमिटमेंट, बहुत अच्छे स्किल और ड्यूटी की पक्की भावना के साथ देश की सेवा की.' 

इधर, सदर्न एयर कमांड ने सोशल मीडिया पर नमांश स्याल को लेकर कहा, '21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो के दौरान अपनी जान देने वाले विंग कमांडर नमांश स्याल को सम्मान देते हैं. देश के लिए उनकी हिम्मत, हुनर और लगन हमें हमेशा प्रेरणा देगी. आप बहुत जल्दी चले गए. कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे. IAF इस गहरे दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है. उनकी हिम्मत, लगन और सम्मान की विरासत का सम्मान करती है.'

एयरफोर्स में रही पारिवारिक विरासत
उनके पिता जगननाथ एयरफोर्स में थे और उसके बाद हिमाचल शिक्षा विभाग में शिक्षक की पोस्ट पर कार्यरत थे. उनकी मां का नाम बीना देवी है. 

Published at : 23 Nov 2025 06:34 PM (IST)
Airforce Kangra HIMACHAL PRADESH Wing Commander Namansh Syal Last Ride Wing Commander Afshan Tejas Aircraft Crash
