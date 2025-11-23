दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटना में जान गवां देने वाले भारतीय एयरफोर्स विंग कमांडर नमांश स्याल की पत्नी और विंग कमांडर अफशां ने आखिरी सलामी दी. यह पल जिसने भी देखा उसके आंख से आंसू छलक उठे. नमांश को हिमाचल के कांगड़ जिले में उनके पैतृक गांव पटियालकर में पूरे मिलट्री सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया.

नमांश एक समर्पित अफसर थे, जो अपनी एथिलेटिक और शानदार सर्विस रिकॉर्ड के लिए पहचाने जाते रहेंगे. 34 साल के कमांडर स्याल हैदराबाद के एयरबेस पर पोस्टेड थे. अब उनके परिवार में उनकी पत्नी अफशां, छोटी बेटी आर्या और उनके माता पिता हैं.

21 नवंबर 2025 को दुबई में एयरशो के दौरान क्रैश हुआ था. यह हादसा दुबई के अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम ऊंचाई पर हुआ था. यह तेजस लाइट कॉम्बैंट एयरक्राफ्ट उड़ाते समय कंट्रोल खो बैठा था, नीचे गिर गया और उसकी आग लग गई.

VIDEO | Wing Commander Namansh Syal laid to rest at his native village in Kangra, with full military honours and locals officials paying emotional tributes to the fallen officer.#HimachalPradesh #IAF #Tejas



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/lhCPgOSj42 — Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2025

इंडियन एयरफोर्स ने जताया दुख

इंडियन एयरफोर्स ने दुख जताते हुए कहा, 'एक डेडिकेटेड फाइटर पायलट और पूरी तरह से प्रोफेशनल विंग कमांडर स्याल ने पक्के कमिटमेंट, बहुत अच्छे स्किल और ड्यूटी की पक्की भावना के साथ देश की सेवा की.'

इधर, सदर्न एयर कमांड ने सोशल मीडिया पर नमांश स्याल को लेकर कहा, '21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो के दौरान अपनी जान देने वाले विंग कमांडर नमांश स्याल को सम्मान देते हैं. देश के लिए उनकी हिम्मत, हुनर और लगन हमें हमेशा प्रेरणा देगी. आप बहुत जल्दी चले गए. कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे. IAF इस गहरे दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है. उनकी हिम्मत, लगन और सम्मान की विरासत का सम्मान करती है.'

एयरफोर्स में रही पारिवारिक विरासत

उनके पिता जगननाथ एयरफोर्स में थे और उसके बाद हिमाचल शिक्षा विभाग में शिक्षक की पोस्ट पर कार्यरत थे. उनकी मां का नाम बीना देवी है.